ТОП-10 СОБЫТИЙ МАРТА - ИГРЫ С ШЕДЕВРАМИ, ХАРД-РОК И НАУЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

«Пора разобраться!» – Шагал и Сарьян под взглядом критиков

29 марта в Институте русского реалистического искусства откроется выставка «Пора разобраться!», посвящённая сложным взаимоотношениям художников и критиков и основанная на архиве знаменитого искусствоведа Александра Каменского. Работа над выставкой построена на архиве Каменского, охватывающего почти половину века художественной жизни страны. Эти документы позволяют по-новому открыть для себя историю отечественного искусства XX столетия – как через бюрократические

служебные записки и стенограммы заседаний, так и через неопубликованные статьи, шутливые эпиграммы и личные письма. Документы эпохи сопровождаются её главными героями – в выставке участвуют работы Мартироса Сарьяна, Марка Шагала, Сергея Конёнкова, Роберта Фалька, Владимира Фаворского, Александра Лабаса, Юрия Пименова, Андрея Гончарова, Виктора Эльконина, Павла Никонова, Николая Андронова, Таира Салахова, Виктора Попкова, Александра Ситникова, Ольги Булгаковой, Татьяны Назаренко, Натальи Нестеровой, Андрея Волкова, Олега Целкова и многих других. Выставка продлится до 11 августа.

Где: Институт русского реалистического искусства

Когда: с 29 марта по 11 августа

8 марта на ВДНХ

8 марта каждая гостья ВДНХ сможет принять участие в специальных мастер-классах по плетению весенних венков и изготовлению авторских украшений. А все получившиеся работы участницы смогут забрать с собой. На катках «Ракета» и «Цветник» будут оборудованы яркие фотозоны, где можно будет сделать снимок на память. С 18 до 23 часов на «Ракете» - праздничная музыкальная программа. Откроет танцевальный вечер группа Cheese People - любимцы кинематографистов и устроителей музыкальных фестивалей, активно гастролирующие за рубежом. Вечер продолжится зажигательным сетом Эрики Лундмоен. Одновременно энергичный и медитативный вокал русскоязычной сенсации из Осло завораживает, а музыка очаровывает смешением соула, фолка и хип-хопа. Где: ВДНХ, «Город зимы» Когда: 8 марта Сайт: katok.vdnh.ru

Весенний фестиваль науки в РАН



В Большом зале Российской академии наук 9 и 10 марта проходит Фестиваль науки для всей семьи WOW! HOW?. Настоящие ученые расскажут детям о сложных вещах самым простым языком. В распоряжении гостей почти 3000 квадратных метров увлекательных активностей на протяжении восьми часов без ограничений по времени, а также часовое научное шоу в Большом зале Российской академии наук. Более 30 мастер-классов, мини-шоу и интерактивных зон на любой вкус.

Привычные направления науки рядом с самыми современными и удивительными: робототехника, 3D-печать, виртуальная реальность и многое другое. Помимо интерактивных развлечений и опытов, на сцене всех ждет зрелищное шоу «Полный отрыв!» – не имеющее аналогов в мире представление, цель которого – продемонстрировать науку в самом ярком ее воплощении.

Где: Большой зал Российской академии наук

Когда: 9 и 10 марта

Весна в Малом театре



В начале марта в Малом театре покажут одноименный спектакль по пьесе

нобелевского лауреата, немецкого драматурга Герхарта Гауптмана «Перед заходом солнца». Режиссер Владимир Бейлис для этой постановки объединил на одной сцене лучшие актерские силы. В спектакле главные роли играют такие артисты, как Борис Клюев, Ирина Леонова, Игорь Петренко, Елена Харитонова, Алексей Фаддеев. Богатый, успешный и некогда счастливый семьянин, а ныне вдовец с подросшими детьми Маттиас Клаузен, пытается обрести счастье в отношениях с молодой девушкой. Однако его наследники готовы пойти на все, чтобы не допустить

неравную им по статусу в обществе женщину в семью. Маттиас и представить себе не мог, каких детей он воспитал.

Где: Государственный академический малый театр

Когда: 3 марта

Концерт Алессандро Сафина



Знаменитый драматический тенор из Италии Алессандро Сафина является одним из основоположников такого музыкального жанра как поп-опера. Он смог популяризовать академический вид искусства и познакомить с ним огромное количество людей по всему миру. Алессандро 24 марта даст большой сольный концерт в Крокус Сити Холле. Он представит российской публике свою новую программу Follow me to, в рамках которой итальянец исполнит полюбившиеся миллионам поклонников по всему миру хиты и свежие композиции. Сафина пел ведущие партии почти во всех знаменитых операх, например, «Богема», «Севильский цирюльник», «Любовный напиток», «Русалка» и многих других.

Где: Крокус Сити Холл

Когда: 24 марта

«Тамара Стофферс» в Центре фотографии братьев Люмьер



В центре фотографии братьев Люмьер в марте откроется выставка молодой и талантливой голландской художницы Тамары Стофферс. Она создает удивительные «ностальгические» коллажи из фотоматериалов, газетных вырезок и книжных страниц советского периода. Ей удается гармонично объединять в одной работе цветные и монохромные иллюстрации и снимки. Каждый экспонат словно отражает воображаемые воспоминания Стофферс о Стране Советов, в которой ей никогда не доводилось бывать. Эта выставка удивит и впечатлит даже самую искушенную публику.

Где: Центр фотографии братьев Люмьер

Когда: с 12 марта до 2 июня 2019

Концерт Нино Катамадзе



Одна из самых харизматичных и энергичных вокалисток, обладательница

невероятно мощного голоса и музыкальной смелости, Нино Катамадзе в этом году отмечает 20-летие своего творческого пути. Специально к этой дате приурочена большая юбилейная программа певицы и группы Insight, которая состоится 29 марта в Вегас Сити Холле. Исполнительница, чей голос безошибочно узнают всегда и везде, представит российской публике как давно знакомые всем хиты, так и новые результаты своих безбашенных музыкальных экспериментов. Катамадзе поет так божественно и чувственно, что слушателю нет необходимости знать ее родной язык - грузинский - чтобы понимать, о чем говорится в песне.

Где: Вегас Сити Холл

Когда: 29 марта

«Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович»



Знакомство с выдающимися шедеврами модернизма и современного искусства – от кубизма до видеоарта - в игровой форме кажется чем-то нереальным? Еврейский музей и центр толерантности доказывает обратное. Выставка «Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович» является местом для семейного досуга. Ведь чтобы увидеть работы таких мэтров, как Казимир Малевич, Фрэнсис Бэкон, Рой Лихтенштейн, Виктор Пивоваров, Наталья Гончарова, Марина Абрамович,

Альберто Джакометти, Бриджет Райли, Ансельм Кифер и Нико Пиросмани, гостям придется заглянуть в шкаф, подняться по узкой лестнице, скатиться с горки, пригнуться или, наоборот, высоко подпрыгнуть. Всего на выставке можно будет увидеть 30 работ разных жанров от фотографии и живописи до экспериментальной анимации и инсталляций.

Где: Еврейский музей и центр толерантности

Когда: до 14 апреля 2019

«Ария» в Москве



Поклонники настоящего хеви-металла этой весной смогут побывать на

долгожданном концерте легендарной группы «Ария». 23 марта в ДС «Мегаспорт» состоится официальная презентация последней студийной пластинки коллектива «Проклятье морей». Специально для этого концерта группа приготовила зрелищное шоу с киловаттами звука, световыми инсталляциями и огненной энергией музыкантов. Организаторы утверждают, что именно на большой арене ДС «Мегаспорт» впервые за долгие годы «Ария» покажет всю свою мощь, объединив в своем выступлении все четыре стихии - огонь, ветер, землю и воду. Помимо новых песен музыканты исполнят давно полюбившиеся фанатам хиты.

Где: ДС «Мегаспорт»

Когда: 23 марта

Tricky



Если словосочетания британский трип-хоп и бристольская андеграунд-сцена для вас имеют значение, то вы смело можете прыгать от счастья. Ведь один из основоположников этого музыкального направления Tricky в начале весны выступит с концертом в Москве. Он создает темную, многогранную музыку, в которой необычным образом сочетаются элементы альтернативного рока, хип-хопа, раггамафина и других жанров. Послушать и полюбоваться на 51-летнего Эдриана Тоуса (это его настоящее имя) в действии можно будет на его сольном концерте в Москве 10 марта.

Где: Главclub Green Concert