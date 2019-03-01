Трамп продолжил «поход» против высоких нефтяных цен

Как считает главный аналитик ООО «ЦАФТ» Антон Быков, президент США Дональд Трамп уверен, что низкие цены на нефть позволят мировой экономике избежать нового глобального кризиса. Мнением эксперт поделился с REGNUM.

Как считает Быков, «спасительный поход Трампа против высоких цен на нефть продолжается» и стоит признать, что американский президент последовательно придерживается своего убеждения.

«Как только цена барреля Brent вплотную приблизилась к $70, Трамп нанес новый Twitter-удар по котировкам, отправив их к отметке $64», - рассказал Быков изданию.

После очередного заявления Трампа Brent восстанавливалась всю неделю и то благодаря обнадеживающим заявлениям ОПЕК+.

К настоящему моменту возможностей для восстановления практически нет и надежда остается на данные по количеству буровых установок в США, от агентства Baker Hughes. Участники рынка рассчитывают на тенденцию по сокращению буровых с начала 2019 года, что позволит баррелю нефти марки Brent еще немного задержаться в диапазоне $66−67.