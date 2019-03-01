Трамп пояснил, почему не вышло разговора с Ким Чен Ыном

Разногласия по вопросу денуклеаризации не позволили достичь договоренности президенту США Дональду Трампу и северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

Об этом Трамп рассказал в интервью Fox News, уточнив, что переговоры не привели к практическому результату, поскольку правительство Северной Кореи готово провести только частичную денуклеаризацию, тогда как США настаивали на полном ядерном разоружении КНДР, ожидая от Корейского полуострова «настоящую программу» денуклеаризации.

Однако, по словам Трампа, Северная Корея не готова к подобному шагу.

«Я хотел, чтобы они провели денуклеаризацию, но они не пошли бы на полную денуклеаризацию, они хотели только частичную», — рассказал Трамп Fox News.

Он также считает неверным частично снять санкции ради «неполной денуклеаризации» полуострова. Ранее в Северной Корее сообщили, что есть договоренность по новой встрече Трампа и Ким Чен Ына.