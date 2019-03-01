Украина призывает заминировать Керченский пролив и Азовское море

Как считает экс -главком военно-морских сил Украины Сергей Гайдук, ради компенсации слабости ВМС страны необходимо минировать Крымский мост и Азовское море.

А ради этой цели, по его утверждению, «хороши все средства», - именно малый и несовременный парк военных кораблей можно компенсировать «минными и инженерными заграждениями», движимыми и недвижимыми.

Как считает Гайдук, Украину не должно волновать в этом вопросе ничье мнение, поскольку она так «защищает свой суверенитет». Для безопасного прохождения судов по Азовскому морю предлагается ввести «особый режим».

Напомним, 25 ноября украинские корабли «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск», игнорируя требования российских пограничников, попытались пересечь государственную границу России и попасть в российские территориальные воды.

В результате чего сотрудников погранслужбы ФСБ задержали судна и препроводили из в Керчь. Моряки были отправлены под арест, получившие ранения в ходе задержания госпитализированы. По факту нарушения российской государственной границы было возбуждено уголовное дело.