В Кремле рассказали, когда может состояться встреча Путина и Лукашенко

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы РФ – рассказал журналистам, когда может произойти встреча между президентом России Владимиром Путин и его коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам представителя Кремля, лидеры двух стран могут провести переговоры в любой день.

«Хоть завтра или даже сегодня», – цитирует Пескова РИА Новости.

При этом руководитель пресс-службы главы РФ пояснил, что Путин и Лукашенко регулярно общаются по телефону.

«Но при необходимости они быстро и оперативно примут решение о встрече и сразу же её проведут», – резюмировал Песков.