В РФ вступило в силу требование об обязательной маркировке сигарет

В РФ вступило в силу требование об обязательной цифровой маркировки табачной продукции.

Таким образом, с 1 марта 2019 года все пачки с сигаретами и папиросами маркируются специальными цифровыми кодами data matrix, передаёт агентство «Интерфакс».

Также с сегодняшнего дня открываются пилотные проекты по маркировке целого ряда другой продукции.

В частности, речь идёт о маркировке, фотокамер, покрышек и шин, а также духов. Будут маркироваться и некоторые категории одежды: рабочая одежда, блузки и блузоны трикотажного машинного или ручного вязания, пальто, полупальто, постельное бельё, а также туалетная, столовая и кухонная утварь.

Предполагается, что единая система маркировки товаров в России начнёт действовать с 2024 года