В Центробанке объяснили замедление темпа роста зарплат

В ЦБ РФ объяснили замедление темпа роста зарплат в России в первый месяц 2019 года.

Как говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора, выдержки из которого публикует РИА Новости, годовой темп прироста номинальной зарплаты продолжил замедляться в январе, составив 5,2%.

В Центробанке пояснили, что это обусловлено приближением трудовых компенсаций работников соцсферы и культуры к целевым значениям.

Отмечается, что именно это сказалось на динамике реальной зарплаты – её годовой прирост в первом месяце этого года замедлился до 0,2%, что является минимумом с середины 2016 года.

Согласно оценкам регулятора, в целом в январе рынок труда находился вблизи равновесия.