В Центробанке объяснили замедление темпа роста зарплат

В ЦБ РФ объяснили замедление темпа роста зарплат в России в первый месяц 2019 года.
Как говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора, выдержки из которого публикует РИА Новости, годовой темп прироста номинальной зарплаты продолжил замедляться в январе, составив 5,2%.
В Центробанке пояснили, что это обусловлено приближением трудовых компенсаций работников соцсферы и культуры к целевым значениям.
Отмечается, что именно это сказалось на динамике реальной зарплаты – её годовой прирост в первом месяце этого года замедлился до 0,2%, что является минимумом с середины 2016 года.
Согласно оценкам регулятора, в целом в январе рынок труда находился вблизи равновесия.