Вашингтон «жестко отказал» Порошенко в поддержке новой провокации в Керченском проливе

США отказали в «жесткой форме» президенту Украины Петру Порошенко в поддержке новой провокации в Керченском проливе, заявляют СМИ, ссылаясь на источник.

Сообщается, что в случае решения Киева опять направить военные корабли в Керченский пролив, не стоит ожидать поддержку Вашингтона.

«Белый дом не уверен, что повторную акцию Украины поддержит Евросоюз», - передает издание «Страна».

Источник также сообщает, что Порошенко было отказано на встрече с вице-президентом Пенсом в Мюнхене и по другим каналам в жесткой форме из-за боязни раскола Запада.

В качестве компенсации за отказ США, тем не менее, направили военный эсминец «Дональд Кук» с крылатыми ракетами на борту в Одессу.

Источник в Белом доме при это не исключает, что Порошенко может повторить провокацию в Азовском море без оглядки на Вашингтон и в надежде, что США постфактум займут проукраинскую позицию.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров заявил 21 февраля, что Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе. Уточняется, что украинские корабли попытаются прорваться сквозь пролив «без соблюдения мер безопасности» и «безо всяких запросов».