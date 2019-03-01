Названы вакансии с самыми большими зарплатами в России

Специалисты портала HeadHunter подготовили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий по состоянию на начало весны. По версии HeadHunter, самые высокие зарплаты предлагают специалистам в сфере ИТ, маркетинга и продаж, пишет «Российская газета» со ссылкой на материалы компании. Впрочем, финансисты и юристы тоже востребованы.

Так, в разделе "высший менеджмент" самая высокая зарплата предлагается в Москве специалисту на должность генеральный директор (ИТ-услуги) - 350-450 тысяч рублей до вычета НДФЛ. Второе место заняли вакансии руководителя департамента ИТ в Санкт-Петербурге с зарплатой от 300 тысяч рублей на руки и генерального директора управляющей компании в Воронеже с таким же заработком - от 300 тысяч.

Также на портале в этом разделе есть пять вакансий с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц. Предлагается она директору по маркетингу, еvent-директору и директору по продажам в Москве, замдиректора по логистике в Екатеринбурге и директору по сервису в Чебоксарах. Кстати, среди высших менеджеров самая большая конкуренция за место работы - 11,1 резюме на одну вакансию, отмечают в "Hh.ru" в то время, как средний показатель - шесть резюме на вакансию.

В разделе "юристы и финансисты" самую большую зарплату предлагают финансовому директору в Москве - 5 тысяч долларов в месяц, директору департамента судебной работы тоже в столице - от 300 тысяч рублей в месяц до вычета подоходного налога. И столько же денег предлагается юрисконсульту в Институт права и развития ВШЭ-Сколково. В "управлении персоналом" платят меньше - самая высокооплачиваемая вакансия предполагает месячную зарплату – 180 тысяч рублей до вычета налога для тренинг-менеджера в отдел продаж в Москве. От 150 тысяч - для директора по персоналу в Санкт-Петербурге и от 110 тысяч - для руководителя подбора персонала в столице.

Что же касается ИТ-сектора, то там очень неплохо могут заработать удаленные сотрудники, обладающие хорошими компетенциями. Так, в Москве требуется Senior Java/Oracle на зарплату от 2 500 до 4 500 долларов на руки. В Санкт-Петербурге - Javadeveloper (remote) - до 300 тысяч рублей на руки и в Казани - Angular 2+ /.NET Core разработчик - от 280 тысяч рублей.

Востребованность и высокие зарплаты IT-специалистов вполне закономерны, считает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман, ведь они далеко не ограничиваются вакансиями специализированных IT-компаний. Информационные технологии универсальны, используются практически во всех сферах, эта область исключительно динамична и выступает как ключевое направление современного развития.

Кроме того, это требует высокой квалификации и постоянного быстрого обновления навыков и компетенций. В значительной мере , несмотря на широкую распространённость профессии, хороший специалист в компьютерной области – «штучный товар». На острие востребованности сотрудники, работающие с сетями и базами данных, bigdata, разработчики мобильных приложений, программ компьютерной защиты, вебдизайнеры и пр.

Особо стоит выделить специалистов по блокчейну, продолжает эксперт. Эта технология распределённых реестров данных постепенно будет проникать во всё более широкие области. Дело не в криптовалютах, «хайп» на которые прошёл, а именно в блокчейн-технологии, в которой криптовалюты выступают лишь одним из частных проявлений. А поскольку число специалистов здесь невелико, спрос на них в ближайшие годы будет опережающим.

Кроме того, снижение рентабельности бизнеса и сужение внутреннего спроса диктуют необходимость в специалистах по продвижению продукции и товаров, экономии расходов. Сюда относятся, например, маркетологи-аналитики, логистики, коммерческие директора. На таких сотрудников в ближайшие 1-2 года устойчивый спрос сохранится, уверен Марк Гойхман.

В России всего около 500 тысяч ИТ-специалистов (по данным различных исследований) и на текущий момент для нормального функционирования бизнеса в стране этого вполне хватает, указывает, в свою очередь ведущий аналитик компании «Эксперт Плюс» Мария Сальникова. Соотношение спроса и предложения достаточное для того, чтобы компании нуждались в хороших кадрах и не опускали уровень оплаты, а конкуренция среди специалистов была невысокой. Потому уровень зарплат сохраняется на существующих отметках (выше средних значений по рынку труда) уже не первый год.

Тенденция на ближайшие годы такова, отмечает аналитик, что в рамках темпов развития страны и намерении войти в топ-5 экономик мира количество специалистов будет увеличиваться . Так, в 2017 году глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил что стране нужен ещё 1 миллион программистов, а в 2018 году Фонд Российских Интернет Инициатив говорит уже о нехватке 2 млн ИТ-специалистов. Но через 5-6 лет рынок будет перенасыщен кадрами, а темпы роста спроса на ИТ-специалистов могут сократиться, а заработные платы начать снижаться.

На текущий момент конкурс на ИТ-специальности существенно выше, чем на другие направления подготовки, но такая же ситуация была когда-то с юристами, например. При перенасыщении рынка конкурс начал снижаться, заработные платы также идти по нисходящей тенденции.

Если оценить соотношение оплаты труда по вакансиям, то топ-менеджмент всегда будет в выгодном положении, продолжает Мария Сальникова. Стоимость такой работы будет значительно выше средних показателей по рынку труда. Но это как раз та ниша, которая не всем доступна. Знания, навыки, скорость и качество выполнения задач, которые могут позволить реализовывать сильные руководители - это не то, чему учат в одном ВУЗе и можно реализовать будучи родственником владельцев компании. Сильные руководители всегда будут пользоваться хороших спросом у компаний и получать высокий уровень дохода.