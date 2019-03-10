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«Черным крыльям» добавят финансирования

Москва, 10.03.2019
Инвестиции в опытно-конструкторские работы по производству новых композитных крыльев для самолета МС-21, создающихся исключительно из российских химических компонентов, составят порядка 2,7 млрд рублей
#Технологии
«Черным крыльям» добавят финансирования

Такая относительно небольшая сумма требуемых капиталовложений объясняется довольно просто: в нашей стране уже разработана и выпускается практически вся необходимая система материалов (за исключением самых передовых углеродных волокон) для авиационных композитных конструкций. Еще десять лет назад работы по этой тематике начал проводить частный Институт новых углеродных материалов и технологий (ИНУМиТ), созданный учеными-химиками МГУ. А к началу нынешнего года стало окончательно ясно, что его разработки способны полностью заменить материалы бельгийской компании Solvay (поглотившей несколько лет назад американскую Cytec Industries), которая отказалась их поставлять из-за санкций дочерней структуре ОАК – компании «АэроКомпозит». Более того, научно-технический совет корпорации «Иркут» уже принял решение использовать в производстве композитных крыльях для МС-21 именно материалы ИНУМиТа и волокна «Росатома». Любопытно, что сразу несколько государственных институтов, занимавшихся работами по этой тематике и исправно получавших государственное финансирование из бюджета, серьезных успехов на этом поприще добиться так и не смогли. Во всяком случае о них ничего не известно.

Что же касается волокон для производства композитов, то их в России для МС-21 весьма успешно делает госкорпорация «Росатом» на своем заводе в Алабуге. В это предприятие в общей сложности было инвестировано порядка 4 млрд рублей. Правда, «Росатом» пока еще не выпускает в Алабуге такие углеродные волокна, которые бы превосходили по своей прочности волокна японской компании Toho-Tenax (они также не поставляются из-за санкций). Госкорпорации для этого необходимо освоить самый последний технологический передел, что будет сделано в самое ближайшее время. Но даже существующая продукция «Росатома» по своим прочностным характеристикам являются весьма конкурентоспособной в индустрии авиационных композитов. Так, сейчас серийно выпускаемые углеродные волокна «Росатома» имеют прочность 4,9ГПа. Но есть и отдельные образцы с прочностью 5,6ГПа и даже 6ГПа. То есть столько же, сколько и у углеродных волокон Toho-Tenax и Сytec. И хотя прочность волокон далеко не единственная и не самая важная характеристикам качества авиационных композитов, нельзя не заметить, что благодаря материалам ИНУМиТа мировой уровень нам все-таки удалось превзойти. Как заявил нам гендиректор института Виктор Авдеев, после испытаний композитов, созданных из отечественного углеродного волокна и связующих, разработанных в лабораториях ИНТУМиТа, выяснилось, что их прочность при сжатии после ударных воздействий почти на 15% выше, чем у композитов, сделанных из материалов Сytec. Иными словами, даже нынешний технологический уровень позволяет нам выпускать более прочные «черные крылья» для МС-21, нежели это было бы в случае использования американских и японских материалов. А раз так, то за производство и последующую сертификацию МС-21 по западным стандартам нам волноваться особенно не стоит. Уже известно, что в ближайшие полгода новое композитное крыло для МС-21, созданное полностью из отечественных материалов, будет изготовлено и отправится на испытания в ЦАГИ. А уже к началу следующего года в воздух поднимется и новый МС-21 с крыльями из российских композитов.

«Мы свои планы менять не будем: задача стоит завершить сертификацию в 2020 году, а с 2021 года выйти на серийное производство. Думаю, что этом нам по силам» -- заявил вице-премьер России Юрий Борисов во время посещения Иркутского авиазавода, где собственно и собираются лайнеры МС-21. 

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