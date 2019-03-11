Курс доллара снова всех удивил

Курс доллара торгуется в понедельник около трехмесячных максимумах к основным валютам, несмотря на слабую статистику по рынку труда в США.

Индекс доллара повышался на 0,1% до 97,412 пункта. На прошлой неделе на фоне мягких решений ЕЦБ индекс доллара обновил максимум за 2019 год, поднявшись до отметки в 97,71 пункта.

Однако затем американская валюта скорректировалась после публикации неожиданно слабых данных по рынку труда в США.

Рост числа рабочих мест в экономике США в феврале оказался минимальным за последние 17 месяцев (с сентября 2017 года), что может являться очередным признаком замедления темпов экономического подъема в стране.

Показатель увеличился на 20 тыс. после повышения на уточненные 311 тыс. в январе, свидетельствуют данные министерства труда страны. При этом экономиссты ожидали, что этот показатель составит 170 тыс.

Однако, как отмечает Рейтер, реакция доллара на эту статистику оказалась минимальной, так как инвесторы сейчас предпочитают американскую валюту на фоне экономических проблем в еврозоне и в ожидании неблагоприятного сценария Brexit.

При этом, согласно недавнего опроса Рейтер, курс доллара должен снижаться к евро в ближайший год. Но уже в понедельник крупнейшие банки начали корректировать свои прогнозы в пользу более сильного доллара.