Эксперты назвали регионы РФ с самыми высокими зарплатами учителей

Аналитики РИА Рейтинг определили регионы России с самыми высокими зарплатами у работников сферы образования.

Проанализировав заработную плату педагогов всех видов образования – дошкольного, школьного, профессионального, высшего и других, а также всех форм собственности образовательных учреждений – эксперты пришли к выводу, что больше всего педагоги зарабатывают в Москве и в северных регионах страны.

Так, в столице РФ выше 50 тыс. руб. в месяц получают более 50% работников сферы образования.

На втором месте педагоги, проживающие на Чукотке (49,9%). Далее следуют педагоги ЯНАО (45,1%), Магаданской области (38,7%), Камчатки (37,1%) и Сахалина (36,6%), передаёт РИА Новости.

При этом, как установили эксперты, в подавляющем большинстве регионов страны педагогов с уровнем зарплаты выше 50 тыс. руб. всего несколько процентов.

В целом же средняя чистая зарплата работников сферы образования в РФ составляет 30 тыс. руб. При этом самые низкие зарплаты получают педагоги в Алтайском крае и на Северном Кавказе.