Италия работает над отменой санкций против России

По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, его страна продолжает вести работу по снятию санкций с России. Они, по мнению итальянских властей, наносят значительный ущерб итальянской экономике. Правительство даже закрепило необходимость отмены санкций в отношении РФ в "правительственном контракте", который "Движение 5 звезд" и партия "Лига" заключили перед формированием нового кабинета министров, передает РИА Новости.

"Мы работаем над тем, чтобы прийти к снятию санкций: мы не можем достичь этого завтра утром, но мы все должны для этого работать. Это означало бы ослабление напряженности и способствование развитию диалога со странами, наиболее подверженными влиянию России", - отметил Джузеппе Конте, выступая на внешнеполитической конференции в Генуе.

Он подчеркнул, что санкции не должны быть самоцелью, добавив: «С Москвой мы развиваем наше традиционное стремление к диалогу. Сразу после получения доверия правительством я вылетел в Канаду на G7 и сразу же столкнулся с проблемой санкций».

По словам главы итальянского правительства, диалог с Россией служит для защиты "национальных интересов " Италии, что "отлично понимает" и президент США Дональд Трамп.

Европейские санкции - это последняя из проблем России, которая препятствует возобновлению экономического роста, и их снятие вряд ли окажет хоть какое-то существенное стимулирующее воздействие, уверен генеральный директор «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер. Так, объясняет он, санкционные списки ЕС включают в себя 155 физических и всего 44 юридических лица. В числе организаций, попавших под ограничения в основном компании из Крыма и Севастополя, несколько предприятий, относящихся к оборонке, например, «Алмаз-Антей», НПО «Базальт», «Калашников», "Обронпром", две крупные компании, выпускающие как военную, так и гражданскую продукцию (ОАК и УВЗ), госбанки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, РСХБ, ВЭБ), и нефтяные (Роснефть, Транснефть, Газпром нефть).

При этом санкции по большей части сводятся к ограничениям на предоставление долгосрочных инвестиций, на доступ к рынку заемного капитала. Да, действительно, крупных выпусков евробондов в иностранной валюте попавшие под санкции компании с 2014 года практически не размещали, что, однако, не мешает им активно эмитировать долговые бумаги в рублях. Например, в декабре 2017 года Роснефть разместила два выпуска долгов общим объемом 600 млрд руб., чуть позже, в феврале 2018 года еще 50 млрд, и во всех случаях спрос на бумаги в разы превышал предложение, что в целом говорит о крайне высоком интересе со стороны инвесторов, причем не только российских.

Даже поставки высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в Арктике и на шельфе санкции ЕС не запрещают, а лишь налагают требования по обязательному согласованию контрактов на его поставку, напоминает эксперт. Как и ограничения, установленные в адрес Крыма не выглядят драконовскими. Европейский бизнес спокойно работает с полуостровом через своих "дочек" и "внучек", либо через посредников, де-юре никак не аффилированных с головными компаниями, что позволяет обходить установленные ограничения, поскольку на них они не распространяются.

Единственным громким скандалом, связанным с нарушением европейских санкций можно назвать поставку газовых турбин SIEMENS в Крым. Но спустя время компания из России не ушла, производства турбин на СП с «Силовыми машинами» не закрыла, а сейчас планирует выкупить у партнера его 50% долю в совместном предприятии для дальнейшего развития бизнеса уже совместно с Газпромом.

Европейские санкции не являются проблемой сами по себе еще и потому, добавляет Евгений Вальтер, что налагаемые ограничения во многом дублируются наложенными со стороны США. В отличие от Брюсселя, который лишь продляет введенные еще в 2014 году санкции, Вашингтон постоянно их расширяет и ужесточает. И если, скажем, ЕС снимет ограничения на привлечение заемного капитала, это не значит, что российским компаниям станет легче формировать долги в валюте, поскольку в их отношении будут действовать санкции со стороны США. Или, например, отказ от ограничений в сфере поставки оборудования для добычи нефти в Арктике и на шельфе, тоже не отменят запрета со стороны США на участие в российских нефтяных проектах.

При этом, добавляет руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман, демарш Италии против антироссийских санкций можно охарактеризовать известным выражением «ничего личного, только бизнес». Итальянская экономика страдает от потери российского рынка. За пять лет Рим недополучил порядка 3 млрд евро из-за сокращения экспорта в Россию, прежде всего сельхозпродукции, по оценке главы МИД Сергея Лаврова.

Финансовый сектор Италии, находящийся в перманентном кризисе, во многом лишён возможности использовать высокодоходные инструменты инвестирования в России. Всё это для страны очень чувствительно сейчас, в условиях слабости итальянской экономики, высокой безработицы. Политические же мотивы, стремление «наказать» Москву, не являются значимыми для Италии. Таким образом, минусов для неё в санкциях гораздо больше, чем плюсов.

При этом нужно объективно смотреть на вещи. Позиция Италии и некоторых других стран не приведёт к скорому ослаблению европейских санкций, полагает Марк Гойхман. Они могут быть сняты только общим решением членов ЕС. Однако пестрота интересов внутри Евросоюза не располагает к этому. В нём доминируют страны с более сильной экономикой, меньше теряющие от санкций – Германия, Франция и пр. Кроме того, для части стран – Польши, государств Балтии - очень важен мотив политического «сдерживания» России. Ну и, возможно, самое главное – зависимость Европы от США, прежде всего в экономическом, военном отношении. А Вашингтон гораздо более заинтересован в санкциях. Они, помимо политического значения, имеют и чисто практическую основу для США в ограничении конкуренции со стороны России , прежде всего в поставках энергоносителей, например, в ту же Европу.