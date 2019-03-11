Названы крупнейшие страны-экспортеры оружия

Главными мировыми экспортерами оружия в мире являются Россия и США, сообщается в докладе Международного института исследований проблем мира (SIPRI). Данные приводятся за период с 2014 по 2018 год.

При этом в документе уточняется, что объем продаж российских вооружений упал по сравнению с периодом 2009-2013 годов на 17%.

В общей сложности в мире объемы продаж вооружений упали на 7,8%. На долю самых крупных поставщиков оружия, - России, США, Китая, Франции и Германии, приходится 75% от общего объема продаж. Россия и США вместе взятые продали 57% вооружений от этого числа.

Основными регионами для поставок вооружения остаются Ближний Восток, а также Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Катар и Ирак.

Что касается данных по России, то в период 2009-2013 годов страна продавала 27% от мирового объема вооружения, в последние пять лет этот показатель снизился до 21% из-за сокращения поставок в Индию и Венесуэлу.