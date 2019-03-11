Не последний, но решительный бой

Поддерживаемый США альянс Сирийские демократические силы (СДС), ядром которого являются курдские вооруженные формирования, начал наступление на Багуз. Это последний более-менее крупный населенный пункт в Сирии, который находится под контролем группировки ИГИЛ (запрещена в России). Если он будет захвачен, основные боевые действия против джихадистов перекинутся на другие страны, в первую очередь, в Ирак. Там у ИГИЛ еще сохраняются относительно крепкие позиции.

В воскресенье истек ультиматум, предъявленный джихадистам в Багузе. Они отказались сдаться. «Военная операция началась. Наши силы сейчас ведут бой с террористами», – сообщил агентству Reuters представитель СДС Мустафа Бали.

Багуз – это деревня на восточном берегу Евфрата, в провинции Дэйр-эз-Зор. Она – часть небольшого анклава, примерно в 4 квадратных километра, который удерживает ИГИЛ на территории Сирии. Сейчас здесь находится от нескольких сотен до тысячи боевиков, среди которых, видимо, много иностранцев. Сама деревня стала хорошо укрепленным пунктом. Основную трудность для атакующих будут представлять тоннели и пещеры, которые используются ИГИЛ для организации контратак. Так что едва ли штурм обойдется малой кровью и завершится быстро.

Последний и решительный бой за Багуз СДС объявлял уже несколько раз. Впервые – 11 февраля. Однако операция неоднократно откладывалась из-за большого количества мирных жителей, скопившихся в Багузе. По некоторым оценкам их численность к началу 2019 года достигала 13 тысяч человек. Превращать день победы над ИГИЛ в день бойни СДС, а главное, США не хотели. Поэтому пришлось ждать почти месяц. Только с 6 и 7 марта из Багуза были вывезены порядка 2600 человек, включая членов семей боевиков ИГИЛ, сообщил Мустафа Бали в своем твиттере. Там же утверждается, что в результате некоей «специальной операции» СДС, которая была 5 марта, удалось захватить примерно 400 джихадистов, которые пытались убежать из осажденной деревни.

В боях за Багуз активное участие принимают и военнослужащие США. За март об авиаударах сил прозападной коалиции по деревне сообщалось несколько раз. Так, сирийское государственное агентство SANAсо ссылкой на свои источники в провинции Дэйр-эз-Зор утверждало, что в ночь со 2 на 3 марта и днем 3 марта американская авиация сбросила на Багуз бомбы с белым фосфором. Американцы это категорически отрицают.

Захват Багуза будет иметь важное политическое значение для нынешнего президента США. В декабре Дональд Трамп заявил о намерении вывести американский воинский контингент из Сирии, но конкретные сроки не назвал. Судя по некоторым оговоркам американского президента можно предположить, что он ждал подходящего момента, чтобы подороже «продать» американскому избирателю это событие. И вот этот момент настал.

Как передает CNN, выступая 2 марта на конференции консервативного политического действия (Conservative Political Action Conference (СPAC) ), президент сказал, что группировка ИГИЛ будет разгромлена «не сегодня-завтра». В свою очередь, издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, сообщает, что срок вывода американского контингента - это середина марта. Завершить же его планируют к апрелю 2019 года. К этому времени должно проясниться будет импичмент американскому президенту или нет. И в том, и в другом случае поддержка избирателей для Трампа не будет лишней. Если офис спецпрокурора Роберта Мюллера нашел против него что-то серьезное, и речь дойдет до процедуры импичмента, судьбу президента решат сенаторы. А они, в конечном счете ориентируются на мнение народа, которое пока, кстати, благосклонно к Трампу. Сейчас, согласно опросу Квиннипэкского университета, почти 59% американцев выступают против его отрешения от власти. После вывода войск из Сирии число тех, кто придерживается того же мнения, наверняка увеличится. Если же импичмента не будет, Трамп с легким сердцем продолжит уже фактически начатую им избирательную кампанию: судя по всему, он твердо намерен переизбраться на выборах, которые состоятся в 2020 году.

Если победа в битве за Багуз многое прояснит для Америки, для Сирии она многое запутает. Ядром СДС являются курдские «Отряды народной самообороны», более известные по курдской аббревиатуре своего названия - YPG. Турция считает эту группировку террористической, тесно связанной с Рабочей партией Курдистана. Так как YPG - основной и самый ценный союзник США в борьбе с джихадистами, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган воздерживается от военных операций против сирийских курдов. Когда ИГИЛ будет разбит, не исключено, что турки осуществят свою давнюю угрозу. Тогда против YPG начнутся полномасштабные боевые действия. Чтобы предотвратить такое развитие ситуации, американцы ведут переговоры с Турцией относительно создания демилитаризованной зоны на сирийско-турецкой границе. Переговоры проходят трудно. Турцию категорически не устраивает присутствие каких-либо вооруженных формирований YPG на расстоянии 20 км от границы. Не важно, как они называются, милицией или отрядами самообороны. Курдская группировка, в свою очередь, хочет твердых гарантий, что в случае вывода из демилитаризованной приграничной зоны ее формирований, там не появятся турецкие войска. YPG не без оснований подозревает, что Турцию не устраивает существование этой группировки как таковой.

С неудовольствием взирают на активность курдов и власти Сирии. Сейчас YPG обширную территорию, включающую в себя как курдские, так и арабские районы, в том числе, те, где есть месторождения нефти. Формирования группировки насчитывают 60 тысяч человек, не считая отрядов курдской полиции. Можно говорить, что YPG создало на территории Сирии непризнанное курдское государственное образование, аналогичное тому, что есть в Ираке. Вопрос о его статусе приобретет особенную актуальность, в случае, если ИГИЛ лишится своих позиций в стране. И вовсе не факт, что YPG согласится на статус автономии в Сирии, которой руководит Башар Асад.

В общем, ситуация останется взрывоопасной, даже если оставить за скобками тот момент, что помимо ИГИЛ в стране действуют другие джихадистские группировки. Далеко не все из них разгромлены. Да и с ликвидацией анклава в Багузе ИГИЛ точно не прекратит свое существование. В той же Сирии у группировки останутся ее «спящие» ячейки, которые немедленно активизируются, как только террористы почувствуют, что их противники ослабли в борьбе друг с другом. К тому же ИГИЛ по-прежнему действует в Ираке. Об этом в начале марта напомнила саудовская пресса. Она сообщила, что иракские силы безопасности проводят операцию против боевиков ИГИЛ в населенной суннитами провинции Анбар, взять под полный контроль которую в свое время не смогли и американские войска.