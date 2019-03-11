Нефть дорожает на заявлениях ОПЕК

После падения цены на нефть в пятницу 8 марта, в понедельник, 11 марта, на биржах отмечена тенденцией к росту, передает Прайм.

Так по состоянию на 8.19 по московскому времени апрельские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,45%, составив $56,32 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,33% — до $65,96 за баррель.

Как отмечают специалисты отрасли, падение цены на нефть было вызвано опасениями инвесторов по замедлению роста мировой экономики.

Сегодня рынок отреагировал на подтверждение со стороны ОПЕК по сокращению добычи нефти. Соглашение было достигнуто в конце прошлого года. Тогда участники картеля договорились снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

В тоже время, эксперты уверены, что рост цен был бы еще интенсивней, если бы не опасения по еще большему снижению темпов роста экономики Европы и Азии.

Как считает рейтер сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу, именно «понижение прогнозов по росту мировой экономики ОЭСР и ЕЦБ ограничивает положительную динамику на рынке».