Стало известно, куда может сбежать Порошенко в случае неудачи на выборах

Главными местами для побега президента Украины Петра Порошенко в случае неудачи на выборах станут Испания или Молдавия, считает депутат Верховной рады Сергей Лещенко, который ранее был членом блока Порошенко «Солидарность».

Предположениями парламентарий поделился в видеообращении на своем YouTube-канале.

Лещенко уверен, что в случае проигрыша президентской гонки, Порошенко не останется на Украине, ведь там его «не ждет ничего хорошего».

«Будет огромный запрос на наказание Порошенко», — уверен депутат.

Он объясняет свои предположения о побеге в Испанию тем, что в этой стране Порошенко владеет недвижимостью. А в Молдавии украинского лидера может принять партнер по бизнесу — олигарх Владимир Плахотнюк.

Напомним, что 31 марта Украина выбирает нового главу государства. Среди кандидатов и действующий президент Петр Порошенко. Социологи, однако, оценивают его шансы, как очень скромные из-за низкого рейтинга политика.