Охотники за «Триумфом»: в США разрабатывают новое оружие

В США приступают к разработке нового вооружения, а именно противорадиолокационной ракеты на базе AGM-88 HARM. Новость последнее время активно обсуждается в западных СМИ, чьи журналисты успели прозвать новую ракету «охотником за С-400», - российской зенитно-ракетной системой «Триумф».

Контракт на разработку Пентагон подписал с производителем оружия - корпорацией Northrop Grumman. Новые ракеты, как предполагается, смогут поражать системы противовоздушной обороны противника со сменой рабочих частот. Общая стоимость контракта оценивается в 322,5 млн долларов. Как сообщает американское военное ведомство, первые образцы продукции должны быть получены в декабре 2023 года.

Главные характеристики, отмеченные для разработчика в техзадании, - это повышенные дальность обнаружения цели и ракурс обзора, усовершенствованный радиолокационный канал и возможность обработки сигнала. То есть, как считают военные эксперты, противодействие всем возможностям российского «Триумфа». Об этом говорят и требования способности ракеты поражать цели в условиях РЭБ-противодействия и при самонаведении. После чего, по замыслу, заказчиков вооружения будет возможно подавить систему ПВО с отключенным радаром или уничтожить неизлучающие цели. По сравнению со своими предшественниками, ракета должна удвоить дальность своего действия.