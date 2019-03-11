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Прогноз погоды Гисметео: вторая декада марта будет холоднее первой

Москва, 11.03.2019

В Гисметео рассказали о прогнозе погоды в Москве на вторую декаду марта.

Как утверждают синоптики, с 11 по 20 число первого весеннего месяца ожидается вторжение в регион арктического фронта, который сделает вторую декаду марта холоднее первой.

Если с 1 по 10 марта погода в Москве была облачной ветреной и сырой со средней температурой плюс 2,2, то вторая десятидневка месяца по температурным показателям будет морозной и сухой.

По прогнозу метеорологов, в ночные часы столбики термометров могут опускаться до минус 8, а по области до минус 10.

Днём будет от нуля до плюс 2, преимущественно без осадков. В целом же средняя температура в этот период будет немного (примерно на 1 градус), но всё же ниже климатической нормы.

Самым холодным во второй декаде месяца станет среда, 13 марта. В частности, уже в ночь со вторника в Москве подморозит до минус 8. Днём 13 марта прогнозируется сильный ветер, временами снег и минус 2.

Самым тёплым во второй декаде первого месяца весны будет вторник, 19 марта, когда воздух прогреется днём до плюс 8, а ночью не будет ниже плюс 2. При этом осадков не ожидается.

Наши предки по приметам на 19 марта судили о погоде на ближайшее время. В народном месяцеслове дата получила название Константинов день.

Считалось, что если на Константина облака быстро и высоко по небу плывут – в апреле будет хорошая погода; если в этот день мороз – впереди ещё 40 утренних заморозков; услышать на Константина стук дятла – к поздней весне.

Сны, увиденные с 18 на 19 марта нельзя никому рассказывать. Они могу сбыться в течение восьми дней. Людям, родившимся 19 марта, другие доверяют свои секреты и дела. Им подходит изумруд.

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