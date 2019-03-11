Российские аэродромы в Арктике станут всесезонными

В ближайшее время все российские аэродромы в Арктике смогут принимать самолеты всех типов круглый год. Новость рассказал в интервью газете «Красная звезда» начальник морской авиации ВМФ России, генерал-майор Игорь Кожин.

В настоящее время проводятся работы по модернизации всех взлетных полос в арктической зоне. Главная цель переустройства инфраструктуры позволить российским аэродромам принимать самолеты всех типов в круглогодичном режиме.

Военный уточняет, что будут перестроены в первую очередь аэродромы на островах архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа.

Модернизация инфраструктуры будет проводится по средствам новейших материалов, которые, однако, успели себя положительно зарекомендовать при использовании в суровых погодных условиях, рассказал Кожин. Также он добавил, что продолжаются эксперименты по использованию уникальной российской технологии, а именно новое покрытие обладает возможностью восстановить несущую способность взлетно-посадочной полосы и продливать ее эксплуатационный ресурс.

Военный добавил, что российские летчики уже дали положительную оценку всем арктическим аэродромам, успешно используя их при полетах в северных широтах.