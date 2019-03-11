«Северный поток 2» рассорил Вашингтон и союзников

Перед прошлогодней поездкой в Вашингтон Ангела Меркель договорилась с советниками избегать разговоров о «Северном потоке 2», потому что этот крупный газовый проект является серьезным камнем преткновения в отношениях между США и ФРГ. В Вашингтоне уже не первый год говорят о чрезмерной зависимости первой экономики Европы от российского газа, которая еще больше усилится с его вводом. В Берлине не без оснований подозревают, что американцы хотят вытеснить с европейского рынка российский «Газпром» и заменить российский природный газ своим, американским сжиженным.

Однако на переговорах в Овальном кабинете президент Трамп не оставил гостье выбора.

«Ангела,- сказал он,- вы должны перестать покупать газ у Путина».

Германии, уверенно заявил американский лидер следует не улучшать отношения с Россией, а покупать газ у Америки.

После встречи в Вашингтоне прошел год. Работа над «Северным потоком 2» продолжается несмотря на давление США. Проложена уже треть подводного участка, причем, выполнена самая трудная часть проекта. Теперь уже очевидно, что несмотря на все усилия США и их союзников на востоке Европы газопровод по дну Балтийского моря будет достроен и что уже в конце года пропускная способность газопровода увеличится вдвое.

«Северный поток 2», считает Wall Street Journal (WSJ), является самым ярким примером того, как Россия вместо того, чтобы сближать Америку с союзниками, вбивает между ними клин.

«Строительство «Северного потока 2»,- неустанно убеждает европейцев и в первую очередь немцев посол США в ФРГ Ричард Гренелл, доверенное лицо Трампа и ярый противник газопровода,- просто усилит зависимость Европы от России».

На все «тревоги» Америки в Берлине возражают, что газопровод напротив укрепит энергетическую безопасность континента. На Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Меркель в ответ на очередные призывы вице-президента Майка Пенса отказаться от газопровода заявила, что российский газ остается российским независимо от того, как он попадает в Европу: через Украину, против чего в Вашингтоне не возражают, или по дну Балтийского моря.

Несколько лет дипломатических усилий Вашингтона отговорить Берлин от газового проекта не принесли успеха. Сейчас Белый дом готовится ввести санкции против газопровода. Трамп утверждает, что «Северный поток 2» не совместим с военным щитом, который США держат над Европой. «Если вы хотите, чтобы мы защищали вас от медведя,- как бы спрашивает он,- зачем тогда вы его кормите?»

В ФРГ к санкциям относятся очень болезненно и говорят, что воспримут их как агрессию против члена НАТО. Санкции еще больше усилят разногласия между двумя странами, среди которых и односторонний выход США из ядерной сделки по Ирану, и угрозы Трампа ввести торговые пошлины против немецкого автопрома, и постоянные требования к Берлину увеличить военные расходы.

В Москве к санкциям готовы. Санкции против проекта заставят «Газпром» покупать западные компании и достраивать газопровод в одиночку. Западных инвесторов в таком случае заменят российские государственные банки, которым, не исключено, помогут китайские коллеги.

В Вашингтоне знают об этом плане. В Америке никак не могут понять, почему Меркель вообще поддерживает строительство «Северного потока 2». Первую очередь «Северного потока» поддерживал ее предшественник и политический оппонент Герхард Шрёдер, который в отличие от нее является другом российского президента. Тем не менее, канцлер утверждает, что газопровод отвечает долгосрочным интересам Германии, потому что страна «подсела» на газ. В 2011 году после аварии на Фукусимской АЭС Берлин решил закрыть все АЭС а к 2038 г. должна быть закрыта и последняя электростанция, работающая на угле.

Возобновляемой энергии немецкой экономике, конечно, не хватает, поэтому газ является сейчас главным видом топлива в ФРГ. Германия - крупнейший импортер природного газа в мире. Достаточно сказать, что один только BASF потребляет газа больше, чем вся Дания. Не удивительно, как заявила Ангела Меркель в феврале в Токио, Германии нужно больше газа.

Естественно, для ФРГ, где самые высокие в Европе цены на электроэнергию для предприятий, российский газ, который сейчас примерно на 20% дешевле американского, очень кстати.

Ангела Меркель все 13 лет на посту канцлера объясняла свою позицию по-разному: то необходимостью соглашаться с партнерами по коалиции, то требованиями немецкой экономики. И только в феврале в Мюнхене она заявила, что Германия покупает у России (раньше у СССР) газ уже много десятилетий и что Кремль останется партнером Берлина и впредь.

Отношение к «Северному потоку 2» в Европе разделилось, хотя большинство членов ЕС поддерживают Вашингтон, а не Берлин. Особенно усердствуют в критике Берлина в Польше и Прибалтике. В Варшаве, например, даже сравнивают газопровод с пактом Молотова-Риббентропа.

Отношения между Польшей и ФРГ из-за газового проекта так испортились, что в июле 2016 г. Ангела Меркель тайно пригласила лидера правящей польской партии Ярослава Качинского в дом для приемов правительства ФРГ в замке Месеберг на ужин.

В феврале неожиданно в стан противников перешел Париж. Однако Ангеле Меркель удалось убедить Эмманюэля Макрона в телефонной беседе снять возражения. Телефонных звонков от канцлера удостоились и лидеры других европейских государств, угрожавшие торпедировать проект. Румынского премьера так задело за живое давление из Берлина, что ее помощник даже пожаловался на немецкого лидера министру энергетики США Рику Перри.

Как бы то ни было, но европейские правительства одобрили законопроект, по которому проект остался в ведении Германии.

Большинство немцев Меркель поддерживают. Они считают, что администрация Трампа оказывает чересчур сильное давление с целью помешать строительству газопровода. К примеру, в ходе недавнего опроса 67% респондентов не согласились с американским лидером в том, что «Северный поток 2» усилит зависимость Европы и ФРГ от России, и только 20% считают, что энергетическая безопасность ЕС и ФРГ пострадает.