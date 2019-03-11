Шойгу рассказал, как идет перевооружение российской армии

Как рассказал глава Министерства обороны РФ Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне, перевооружение российской армии идет в соответствии с графиком и задачами, поставленными президентом России.

Глава военного ведомства сообщил, что за последние шесть лет было увеличено в 12 раз количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования.

Также за указанный период в российскую армию поступило более тысячи самолетов и вертолетов, около 4 тысяч танков и бронетехники, 3 стратегических подводных крейсера, 7 подлодок и 161 корабль.

Шойгу также напомнил, что если брать период 2012 года, то у России на тот момент еще почти не было высокоточного вооружения большой дальности.

Россия могла «похвастаться» шесть лет назад лишь 30 исправными самолетами-носителями и 37 авиационными крылатыми ракетами.