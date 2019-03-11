Стало известно, какими последствиями грозит применение российских ракет «Циркон» для НАТО

Как считает военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков, новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» является гарантией ответного удара по НАТО. С подобными комментариями он выступил на телеканале «Звезда». Он подчеркнул, что в настоящее время у НАТО нет защиты против «Цикрона».

Его коллега, военный эксперт и обозреватель Владислав Шурыгин, также уверен, что «Циркон» на данный момент неуязвим и способен поразить любые защищенные цели. Мнение он высказал также на телеканале «Звезда». Причем, оружие способно уничтожать, как надводные цели, так и наземные, добавил Шурыгин.

СМИ уточняет, что ракета способна разрушить коммуникацию между странами НАТО в случае реального конфликта с Россией. Это станет возможным благодаря способности «Циркона» уничтожать авианосцы, за счет которых США «держат трансатлантический мост с Европой», который таким образом будет парализован, если дойдет дело до войны

Простаков добавил, что сегодня Россия обладает возможностями нанести ответный удар, против которого американские средства ПВО и ПРО бессильны.

«Поэтому усилия Вашингтона сейчас в военной сфере направлены на разработку средств раннего обнаружения и поражения, которые, согласно американским планам, предполагается размещать как можно ближе к границам нашей страны», - добавил эксперт.

Он считает, что данный факт очень осложняет задачу российских военных при выборе стратегии противостояния угрозы со стороны США, в том числе и из-за самой многочисленной спутниковой группировки, которая выполняет задачи по «разведке и упреждению».