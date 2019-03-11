Стало известно, сколько будет стоить самая дорогая автотрасса России

Скоростная трасса вдоль Черноморского побережья до города Сочи может обойтись бюджету в 1 трлн руб, передает «Интерфакс».

Уточняется, что контракт на строительство может получить «Мостотрест». Деньги планируется выделить к лету текущего года, поскольку новый проект существующей трассы «Джубга – Сочи», которая и будет перестроенная в скоростной автобан, Росавтодор представил в Минтранс.

К данному моменту готовится обоснование для включения дороги в план на переустройство и развития магистральной инфраструктуры. На основании плана и будут распределяться бюджетные инвестиции.

По данным газеты «Ведомости» трасса будет перестроена в четырехполосную дорогу в обход Сочи длиной 14,5 км. Автомагистраль будет практически полностью состоять из мостов и тоннелей.

Газета уточняет, что Росавтодор сумел представить более дешевый проект, который снижает стоимость скоростной магистрали в 1,5 раза — до 1 трлн рублей. Этого удалось добиться благодаря сокращению протяженности трассы до 80,5 км за счет переноса отправной точки строительства не от Джубги, а от Туапсе. Сложная архитектура трассы, однако, увеличивает сроки строительства с 2024-2025 годов до 2037 года.