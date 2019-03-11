Учёные создали устройство, предсказывающие дату смерти человека

Американские ученые создали устройство, которое по капле крови человека может определить дату его вероятной смерти.

Устройство, получившее название GrimAge, является сложным электронным девайсом, который анализирует генетический материал, содержащийся в крови человека, пишет EurekAlert.

На основе полученных данных можно сделать выводы о степени изношенности человеческого организма и определить дату смерти человека с точностью до года.

При этом создатели «часов смерти», уже пояснили, что разработали их исключительно для научных исследований.

«Поэтому массового производства устройства точно не будет», – пообещал профессор кафедры генетики и биостатики человека Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Стив Хорат.