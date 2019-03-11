В ФАС рассказали о двукратных переплатах населения за услуги ЖКХ

Игорь Артемьев – глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) – заявил, что большинство россиян переплачивают за коммунальные услуги в 2 и более раз, так как во многих регионах страны тарифы ЖКХ умышленно завышены.

В частности, по его словам, не редкость, когда в двух соседних деревнях тарифы на воду могут отличаться в 50 раз, передаёт РИА Новости.

При этом Артемьев подчеркнул, что все эти разговоры, что «мы какие-то там убогие и недоплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья».

«Эта абсурдная ситуация складывается из-за того, власти на местах используют личные связи, чтобы «пробивать» завышенные показатели через соответствующую региональную энергетическую комиссию», – резюмировал руководитель ФАС, добавив, что для решения этой серьёзной проблемы его служба подготовила законопроект об основах тарифного регулирования.