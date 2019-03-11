В Госдуме предложили ввести запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Ирина Яровая – вице-спикер нижней палаты российского парламента – внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает коллекторам вести работу с задолженностями по жилищно-коммунальным услугам ЖКУ.

По мнению Яровой, привлечение коллекторов в эту сферу создает условия для нарушений прав граждан РФ, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

При этом вице-спикер считает, что соответствующий закон поставит барьер для злоупотреблений, на которые указывает анализ правоприменительной и судебной практики.

Таким образом, после принятия закона будет закреплено право взыскания задолженностей в сфере ЖКХ только за профессиональными участниками рынка.