В Кремле заявили об опасности блокировки Интернета из-за рубежа

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – заявил, что законопроект об «устойчивой работе Интернета» в РФ, прежде всего, направлен на защиту от возможной блокировки доступа к Сети из-за рубежа.

При этом он назвал заблуждением опасение некоторых граждан РФ, что российские власти отключат в стране Интернет.

«Опасаться надо не этого, а того, что кто-то за океаном нажмёт на кнопку и отключит всех нас от Интернета, – цитирует представителя Кремля агентство «Интерфакс». – Поэтому действия российских законодателей, действия властей направлены на то, чтобы застраховать граждан РФ от блокировки Интернета из-за рубежа».

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле и в российской власти в целом нет сторонников ограничения свободы в Сети.

«Уверяю вас, что все выступают за свободу Интернета. Никто не является сторонником идеи какого-то урезания или ограничения возможностей работы Всемирной сети», – резюмировал Песков, добавив, что принятый в первом чтении Госдумой законопроект направлен на обеспечение жизнеспособности Интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве по отношению к России.

Напомним, в феврале 2019 года Госдума приняла в первом чтении закон, предусматривающий техническую возможность автономной работы российского сегмента Интернета в чрезвычайных ситуациях и отключение Рунета от глобальной сети.

Предполагается, что на изоляцию российского сегмента Интернета потребуется 20 млрд руб.