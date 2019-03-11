В США рассказали, что их спасет в войне с Россией

В случае столкновения с Россией США спасут только лазеры и рельсотроны, в противном случае американские военные понесут огромные потери из-за «русского и китайского оружия», пишет американское издание American Thinker.

Издание ссылается на итоги симулятора военных игр RAND Corporation Red on Blue, в ходе которого американцы проиграли России. Симулятор ежегодно запускается в Санта-Монике и призван оценить боеготовность американской армии к реальным конфликтам.

Основным противником последних лет в подобных играх является общая военная группировка России и Китая, рассказал изданию эксперт RAND Дэвид Очманек.

Он подчеркнул, что последняя инсценировка показала неутешительные итоги: армии США не гарантируют победу ни современное вооружение, ни бюджет в 700 миллиардов долларов. В каждой симуляции американцы несли огромные потери.

Так в последнем случае, американское оружие, расположенное на гигантских базах и авианосцах, осталось уязвимым перед ракетами России «с их высокой точностью и скоростью». Эксперт сообщает, что в случае реального конфликта с Россией, ее военные остановят американскую авиацию еще до того, как та поднимется в воздух.

Он подчеркивает, что переломить ситуацию может лишь инновационное оружие - лазеры, рельсотроны и баллистические ракеты.