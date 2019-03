Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода

Международная платежная система Visa повысит для держателей своих пластиковых карт в Россию предельную сумму для покупок без ввода ПИН-кода.

Повышение на 2000 руб. произойдёт со второй декады апреля 2019 года. Таким образом, держатели карт Visa смогут без ПИН-кода приобретать товары и услуги на сумму до 3 000 руб., передаёт РБК.

При этом отмечается, что компания уже направила всем российским кредитным организациям, которые участвуют в системе, письмо с новыми правилами. По мнению банковских экспертов, это решение упростит платежи для клиентов, но может увеличить риски мошенничества, связанного с кражами карт.

Напомним, в настоящее время максимальная сумма, которая не требует ввода ПИН-кода, составляет 1000 рублей.

Наша справка

Visa – международная платёжная система. В настоящее время ассоциация включает в себя две компании: Visa Inc. (США, Фостер Сити), которой принадлежат все права на торговую марку и применяемые технологии, и Visa Europe Services Inc. (Великобритания, Лондон), которая управляется европейскими банками и действует при использовании лицензий Visa Inc.

Ежегодный торговый оборот по картам Visa составляет 4,8 трлн долл. На сегодняшний день в мире насчитывается более 2,5 млрд карт Visa, которые принимаются к оплате примерно в 30 млн различных учреждений по всему миру.