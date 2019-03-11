«Тарифное хулиганство»: россияне дважды переплачивают за коммунальные услуги

Как сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, граждане России переплачивают за коммунальные услуги в два и более раз. С подобной новостью глава ведомства выступил в эфире программы «Поздняков» на НТВ.

«Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости», — рассказал руководитель ФАС.

Артемьев добавил, что все разговоры коммунальщиков, о том, что «мы убогие и недоплачиваем этим коммунальным монстрам - чушь собачья».

Руководитель рассказал также, что заниженные тарифы по коммунальным платежам имеют лишь в одной четвертой регионов России. Остальные переплачивают за предоставление коммунальных услуг. Расценки на воду от региона к региону могут отличаться в 54 раза.

Артемьев считает, что ФАС очень «трудно дотянуться» до коммунальщиков, поэтому с тарифным «хулиганством» должны бороться местные власти.