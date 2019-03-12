Airbus представил прототип аэротакси

В немецком городе Ингольштадт авиастроительный концерн Airbus презентовал прототип многоместного самоуправляемого электрического аэротакси CityAirbus.
Летательный аппарат, напоминающий большой дрон с четырьмя лопастями, оборудован четырьмя сидениями и работает на электроприводе.
Аэротакси способно совершать рейсы без пилота в полностью автоматическом режиме со скоростью до 120 км в час.
Кроме того, оно может взлетать и приземляться вертикально, что позволит новому виду общественного транспорта не занимать много места для взлёта и парковки, передаёт агентство «Интерфакс».
По мнению экспертов, летающие такси могут быть введены в эксплуатацию в крупных городах Европы уже к началу 2025 года.
В частности, глава Минтранса ФРГ Андреас Шойер пообещал, что в самое ближайшее время его ведомство планирует опубликовать специальные правовые документы для использования аэротакси в системе общественного транспорта Германии.
Ожидается, что аэротакси будет оперативно выполнять рейсы до аэропортов и вокзалов в условиях загруженных городских дорог.
При этом воспользоваться аэротакси сможет каждый, так как цены на перелёты планируют сделать минимальными.