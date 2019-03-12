Airbus представил прототип аэротакси

В немецком городе Ингольштадт авиастроительный концерн Airbus презентовал прототип многоместного самоуправляемого электрического аэротакси CityAirbus.

Летательный аппарат, напоминающий большой дрон с четырьмя лопастями, оборудован четырьмя сидениями и работает на электроприводе.

Аэротакси способно совершать рейсы без пилота в полностью автоматическом режиме со скоростью до 120 км в час.

Кроме того, оно может взлетать и приземляться вертикально, что позволит новому виду общественного транспорта не занимать много места для взлёта и парковки, передаёт агентство «Интерфакс».

По мнению экспертов, летающие такси могут быть введены в эксплуатацию в крупных городах Европы уже к началу 2025 года.

В частности, глава Минтранса ФРГ Андреас Шойер пообещал, что в самое ближайшее время его ведомство планирует опубликовать специальные правовые документы для использования аэротакси в системе общественного транспорта Германии.

Ожидается, что аэротакси будет оперативно выполнять рейсы до аэропортов и вокзалов в условиях загруженных городских дорог.

При этом воспользоваться аэротакси сможет каждый, так как цены на перелёты планируют сделать минимальными.