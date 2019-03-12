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Automobili Lamborghini запускает официальную программу сертификации суперкаров с пробегом Selezione Lamborghini Certified Pre-Owned

Москва, 12.03.2019
Сант-Агата-Болоньезе, 11 марта 2019 года — Компания Automobili Lamborghini запускает Selezione Lamborghini Certified Pre-Owned — программу сертификации суперкаров с пробегом, реализуемых официальными дилерскими и сервисными центрами Lamborghini по всему миру.
#Авто
  • Automobili Lamborghini запускает официальную программу сертификации суперкаров с пробегом Selezione Lamborghini Certified Pre-Owned

из архива пресс-службы

Selezione Lamborghini гарантирует новому владельцу, что суперкар Lamborghini с пробегом прошел строгий процесс проверки, а работы были выполнены высококвалифицированными техническими специалистами с использованием оригинальных запасных частей Lamborghini.

«Данная программа имеет большое значение для поддержки растущих объемов продаж суперкаров Lamborghini c пробегом, реализуемых официальными дилерскими центрами, — говорит коммерческий директор Automobili Lamborghini Федерико Фоскини (Federico Foschini). — Наряду с увеличением объемов производства все больше покупателей проявляют интерес к продуктам Lamborghini — как к новым моделям, так и к автомобилям с пробегом. В настоящее время Lamborghini является признанным образцом качества и эксклюзивности в своем сегменте. Цель Selezione Lamborghini — сделать эти высокие стандарты доступными также и тем, кто хочет совершить первый решительный шаг в мир Lamborghini, приобретая суперкар с пробегом».

Реализуемые в рамках программы Selezione суперкары Lamborghini должны соответствовать ряду жестких критериев. К примеру, пробег суперкаров не может превышать 70 000 км, для Urus — 100 000 км, продолжительность эксплуатации должна составлять не более 84 месяцев или 120 месяцев для Urus. Для участия в программе суперкар должен регулярно проходить плановое техническое обслуживание в соответствии с регламентом завода-изготовителя. Автомобили проверяются по списку из 150 пунктов, в рамках которого оценивается состояние внешних и внутренних параметров, механического и электронного оборудования, шин, колесных дисков и тормозной системы. Перед продажей суперкара с пробегом также проводятся полная диагностика и дорожные испытания.

На все суперкары с пробегом, сертифицированные по программе Selezione Lamborghini, действует гарантия 12 месяцев с возможностью продления до 24 месяцев. Она распространяется на запасные части и покрывает выполнение работ техническими специалистами Lamborghini с использованием оригинальных запасных частей Lamborghini. Предоставляемая гарантия бесплатно переходит к следующему владельцу, покупающему суперкар по программе Selezione Lamborghini. Также в течение гарантийного срока осуществляются услуги помощи на дороге, как для новых суперкаров Lamborghini. Всем покупателям в рамках программы Lamborghini Selezione предлагается бесплатная диагностика автомобиля в течение последующих шести месяцев.

На все новые суперкары Lamborghini действует трехлетняя гарантия, которая может быть продлена на период до пяти лет в момент совершения покупки. Дальнейшее продление гарантии и опциональное техническое обслуживание также будут предлагаться в рамках программы Selezione Lamborghini.

Программа Selezione Lamborghini запущена в феврале текущего года и будет внедрена повсеместно в течение 2019 года с учетом специфики отдельных регион. В России программа будет доступна для модели Urus с апреля.

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