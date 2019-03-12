Аваков обвинил команду Порошенко в подкупе избирателей

Арсен Аваков – глава МВД Украины – обвинил команду действующего лидера страны Петра Порошенко в подкупе избирателей на средства из бюджета.

Кроме того, по мнению министра, предвыборный штаб президента «незалежной» использует административный ресурс. При этом Аваков привел в качестве примера подкупа следующую схему.

Команда Порошенко нанимает агитаторов, которые выбирают 100 человек и обходят их по квартирам с предложением поддержать на предстоящих выборах действующего президента.

После этого тех, кто дал согласие проголосовать за Порошенко, заносят в специальные списки, которые отправляют в райсовет, чтобы из бюджетной программы «Забота» им выплатили по 38 долл., передаёт РИА Новости.

«Таким образом, людей просто подкупают», – пояснил Аваков.

При этом он подчеркнул, что подкупом избирателей также занимаются в штабах многих кандидатов на пост главы государства. В частности, в МВД поступают сигналы на подкупы избирателей в командах Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко и Сергея Таруты.

«Вся эта информация сейчас тщательно проверяется», – резюмировал министр внутренних дел Украины.

Напомним, очередные выборы президенты Украины состояться 31 марта 2019 года. Согласно последним данным социологов, лидером предвыборной гонки является шоумен Владимир Зеленский (24,7%). На втором месте Юлия Тимошенко (18,3%). За действующего главу государства Петра Порошенко собираются голосовать 16,8%.