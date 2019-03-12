Банк «Фридом Финанс» успешно прошел проверку Центробанка РФ

Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») прошел неплановую специализированную проверку, которую проводил Центробанк. Проверка касалась соблюдения правил перечисления средств в Фонд обязательных резервов (ФОР). Никаких нарушений, которые могли бы повлечь меры воздействия со стороны Банка России, выявлено не было.

«Успешное прохождение проверки регулятора подтверждает крайне высокие степень надежности и стандарты работы, которых придерживается банк, прозрачность и открытость его деятельности. Клиенты могут быть уверены в качественном и профессиональном обслуживании и в сохранности и приумножении доверенных средств. Число вкладчиков банка не снижается, характеризуя степень доверия к кредитной организации», — сказал председатель правления ООО «ФФИН Банк» Геннадий Салыч, комментируя результаты проверки.

По состоянию на 1 марта 2019 года размер активов банка составлял 3,26 млрд рублей. Структура активов состоит из денежных средств и, в значительной степени, высоколиквидных бумаг первоклассных эмитентов (преимущественно облигаций, с долей ОФЗ около трети); не более 7% — кредиты физическим лицам с крайне высоким качеством обслуживания долга. Кредитованием юридических лиц банк не занимается.

Основной источник доходов банка — безрисковый комиссионный доход от обслуживания клиентов — физических лиц, а также (преимущественно) юридических лиц, входящих в состав материнской компании.

Объем депозитов на 1 марта 2019 года составлял 2,47 млрд рублей. В конце 2018 года банк значительно снизил ставки по вкладам: сейчас, согласно статистике ЦБ, они ниже ставок в крупных коммерческих банках и даже в ряде банков с государственным участием. Банк также предлагает клиентам индексные продукты, например с привязкой процента по вкладу или кешбека по карте к стоимости акций крупных российских и международных компаний.

Комплексная проверка банка (сразу по нескольким направлениям) проводилась в октябре 2018 года, а в рамках общей проверки регулятора кредитную организацию отдельно оценивало и Агентство страхования вкладов. По итогам этих мероприятий подтверждено соответствие ООО «ФФИН Банк» всем требованиям Банка России к банковским учреждениям и работе в рамках системы страхования вкладов. Проверка, касавшаяся перечислений в ФОР, проходила более трех лет назад.