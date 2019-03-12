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Авиационные власти спасают Boeing

Москва, 12.03.2019
#Авиация
  • Авиационные власти спасают Boeing

PA Images\TASS

В скандал вокруг катастрофы с самолетом Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines наконец-то вмешалась Федеральная авиационная администрация США (FAA). Это ведомство не только не решилось приостановить полеты всего парка авиалайнеров этой серии, но и признало годными их к эксплуатации.

Вместе с тем, чиновники FAA сделали важное заявление суть которого сводится к тому, что корпорацию Boeing все-таки обяжут не позднее апреля нынешнего года провести модернизацию всего семейства авиалайнеров серии Boeing 737 MAX 8 и MAX 8А это почти 350 уже летающих самолетов, которые используют на своих рейсах примерно 70 авиакомпаний мира. Изменения в частности, затронут систему управления MCAS, которая отвечает за перевод стабилизатора в положение пикирования и обратноНо это еще не все. Авиастроителям придется также внести изменения в руководство для обучения пилотов соответствующих самолетов.

В самой Boeing уже поспешили заявить, что новое программное обеспечение, предотвращающее саму возможность повторения инцидента с лайнером Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines, будет установлено на всем парке самолетов этой серии в ближайшие недели. Тем не менее, целый ряд стран, среди которых сама Эфиопия, Индонезия, Китай, Великобритания, Сингапур и Казахстан уже приостановили полеты самолетов Boeing 737 MAX до устранения возможных неисправностей. Такое же решение, но в инициативном порядке приняла крупнейшая авиакомпания Мексики – Aeromexico. И в общем, понятно, почему. Не секрет, что катастрофа эфиопского Boeing 737 MAX, в которой погибли 157 человек во многом схожа с той, что произошла в октябре прошлого года с таким же самолетом индонезийской авиакомпании Lion Air.

Напомним, что тогда, через несколько минут после взлета экипаж сообщил о неисправности и попытался вернуться в порт вылета, но сделать это не удалось. Эксперты считают, что пилот слишком сильно задрал нос авиалайнера, в результате чего самолет вышел на критические углы атаки, но система управления компенсировать это не смогла. Считается, что такие действия пилот совершил из-за неверной настройки датчика скорости. В итоге самолет потерял управление и свалился в океан унеся жизни 181 пассажира и 8 членов экипажа.

По аналогичному сценарию развивалась ситуация и в небе над Аддис-Абебой. В последние минуты (перед катастрофой) у лайнера возникли проблемы с набором высоты. Сначала самолет поднялся примерно до 2,5 км, после чего резко снизился, но затем вновь начал набирать высоту и поднялся уже до 2,6 км. И только потом лайнер пропал с радаров. При этом непосредственно перед трагедий пилот сообщил диспетчерам на земле о сложностях с управлением и запросил экстренную посадку. Именно схожесть катастроф в Индонезии и Эфиопии привела к тому, что акции Boeing вчера теряли в моменте почти 10%. И это легко объяснимо. Если выяснится, что неисправность на самолетах Boeing 737 MAX все-таки присутствовала в обоих случаях, то американскую корпорацию ждет незавидная судьба. 

Сейчас в ее портфеле заказов есть твердые контракты почти на 5 тысяч самолетов семейства Boeing 737 MAX на общую сумму более 600 млрд долларов. И возможная потеря даже половины из них вполне может подорвать финансовое положение американской корпорации. Рискнем предположить, что именно поэтому FAA так и не издала директиву о прекращении полетов всего парка этих самолетов. Заметим, что это уже второй крупный скандал с лайнерами Boeing за последние шесть лет. Так, в 2013 году из-за технических неисправностей произошла целая серий инцидентов с другими американскими авиалайнерами – Boeing 787. Их литий-ионные аккумуляторы возгорались то в небе, то на земле, что лишь чудом не привело к человеческим жертвам. И тогда FAA все же вынуждена была издать экстренные директивы о полном прекращении полетов всех воздушных судов данного типа до выхода особого распоряжения. Но сейчас, авиационные власти США, видимо, надеются, что проблему удастся решить и без столь радикальных мер.  

  

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