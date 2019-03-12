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Деловая программа ExpoElectronica / ElectronTechExpo 2019

Москва, 12.03.2019
На выставке ExpoElectronica / ElectronTechExpo впервые будет представлена масштабная аналитическая деловая программа по наиболее актуальным проблемам развития отрасли: производственному потенциалу, внутреннему спросу, экспорту, микроэлектронике.
  • Деловая программа ExpoElectronica / ElectronTechExpo 2019

из архива пресс-службы

Состоятся дискуссии по вопросам диверсификации производства и перехода на производство гражданской продукции, семинары по сертификации электронной продукции и систем менеджмента качества.

Мероприятия деловой программы пройдут в форматах конференций, панельных дискуссий, круглых столов, технических и обучающих семинаров. В них примут участие более 500 специалистов из числа посетителей и участников выставки. Более 60 ведущих российских и зарубежных представителей отрасли выступят с экспертными мнениями и оценками.  

Помимо аналитической программы состоятся более 20 технических семинаров при участии ключевых компаний отрасли: Микрон, Миландр, АЕДОН, Electrolube, Элекон, МНИИРИП и других. На технических семинарах непосредственные разработчики представят новинки и расскажут о премьерах.

ee_news1-2-min.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Ключевые мероприятия деловой программы ExpoElectronica / ElectronTechExpo 2019

15 апреля. Пленарная сессия «Российская электроника сегодня. Современное состояние и проблемы развития». Руководители ведущих отраслевых предприятий, в том числе ЦНИИ «Электроника», ПАО «Микрон», АО «Росэлектроника», представители органов государственной власти и аналитики рынка поделятся информацией о состоянии мировой и российской электронной отрасли, обсудят проблемы развития электроники и наметят направления роста.

15 апреля. Семинар-интенсив по нормативно-техническому регулированию в области разработки и производства электронной продукции. Эксперты МНИИРИП, IPC и АО РНИИ Электронстандарт расскажут о состоянии радиоэлектроники и планируемых изменениях в стандартах нормативно-технической базы.

17 апреля. Дискуссионный БАТТЛ «Российская электроника. Взгляд в будущее». В ходе словесного поединка ключевые фигуры отрасли обсудят острые проблемы развития российской электронной промышленности. В обсуждении двух основных вопросов – готовности страны к новой промышленной революции и стратегии развития отрасли –примут участие две команды, которые будут отстаивать противоположные точки зрения. Победитель определится в ходе зрительского голосования.

17 апреля. «Актуальные проблемы проектирования печатных плат» —  это обучающий семинар для инженерно-технического персонала российских компаний-разработчиков и производителей электроники. Специалисты-практики расскажут об актуальных проблемах проектирования доступным языком.

17 апреля. Конференция «Микроэлектроника в РФ: текущее состояние и точки роста» — одно из ключевых мероприятий деловой программы. На повестке обсуждение актуальных вопросов развития российской микроэлектроники: проблемы развития технологического и производственного потенциала российских предприятий, российская микроэлектроника в национальных проектах, суперпроекты микроэлектронной промышленности России для экспорта. Задачей мероприятия является создание кооперационных связей и привлечение инвесторов к отечественным проектам.

В рамках конференции состоится сессия «Суперпроекты микроэлектронной промышленности России для экспорта». Компании представят проекты с высоким потенциалом выхода на внешние рынки и получат обратную связь от представителей инвестиционного сообщества, а также организаций, содействующих экспорту отечественных решений.

17 апреля состоится «День карьеры» при поддержке Ассоциации вузов ЭКБ. В программе – презентации стажировок и обучения в компаниях-участниках выставки. Ведущие работодатели расскажут о стартапах, успешно реализованных в отрасли, и продемонстрируют электронные компоненты и ПО в действии. Презентации проведут руководители международных центров по проектированию ЭКБ, базирующихся в МИЭТ: Cadence, Synopsys, Mentor Graphics.

Смотрите полное расписание деловой программы>>
Посещение всех мероприятий в рамках технической деловой программы свободное при наличии электронного билета>>

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