Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

Simply Wall St, основанная в 2014 году, специализируется на предоставлении финансовой информации широкому кругу пользователей с целью популяризации долгосрочного инвестирования. Акции ММК попали в поле зрения аналитиков в связи с их высокой доходностью и стабильностью.

«Долгосрочное инвестирование может в корне изменить жизнь, если покупать и держать действительно качественные бумаги, – пишут эксперты. – Хотя не каждая акция демонстрирует в итоге результат, но если демонстрирует, то инвестор выигрывает по-крупному. Не верите? Тогда взгляните на стоимость акций ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Они на 601% дороже, чем пять лет назад». В основе роста акций Магнитки, отмечают в Simply Wall St, лежат значительные финансовые успехи предприятия. В последние годы оно стабильно генерирует прибыль; по итогам 2018 года компания отчиталась о рекордной EBITDA (доналоговая прибыль) на уровне 2,418 млрд долларов, что на 20% выше аналогичного показателя за предыдущий год. Чистая прибыль компании за прошлый год выросла на 11%, достигнув 1,317 млрд долларов.

Вместе с тем акции ММК остаются недооцененными, считают аналитики. «За последние три года акции компании подорожали на 130%, в то время как прибыль на акцию выросла на 46% в год. Это выше, чем среднегодовой рост акций ММК в течение этих же трех лет, составивший 32%. Из этого можно сделать вывод, что рынок сегодня несколько осторожен в отношении ценных бумаг компании», – отметили эксперты. Это мнение разделяют аналитики российской ГК «Финам»: «По основным коэффициентам ММК остается недооцененным относительно сопоставимых компаний отрасли, что предполагает потенциал дальнейшего роста капитализации. Исходя из нашей новой оценки [на 26 февраля], мы сохраняем по обыкновенным акциям ММК среднесрочную рекомендацию «Покупать».

Помимо «Финама», рекомендации «Покупать» в отношении акций Магнитки придерживались в конце февраля-начале марта также аналитики Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, Sova Capital, Альфа-банка, «Атона», ВТБ-Капитал, Газпромбанка и Ренессанс-Капитал. Потенциал дальнейшего роста стоимости глобальных депозитарных расписок ПАО «ММК» оценивался разными финансовыми компаниями в среднем около 30%. Магнитогорский металлургический комбинат входит в десятку мировых сталелитейных компаний, занимая первое место на российском рынке металлопроката с долей 17%. Почти 80% продаж комбината приходится на внутренний рынок. В 2018 году Группа ММК произвела 12,7 млн тонн стали и 11,7 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы в прошлом году составила 8,214 млрд долларов.