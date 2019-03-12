Британский фунт рухнул после новостей по Brexit

Британский фунт рухнул к евро и доллару во вторник после того, как генеральный прокурор Великобритании Джеффри Кокс отклонил согласованные премьер-министром Терезой Мэй с ЕС пункты по обеспечению открытости границы между Северной Ирландией и Ирландией, которые должны были стать краеугольным камнем сделки по Brexit.

Курс фунта к евро обвалился на 1,61%, до 1,1575 евро. Курс фунта к доллару снизился до 1,3017 доллара. Ранеее британская валюта росла на фоне позитивных ожиданий по ситуации с Brexit.

Кокс подчеркнул в своем докладе, что «юридический риск остается неизменным» и последние переговоры между Лондоном и Брюсселем не изменили ситуацию в правовом поле.

Выводы генпрокурора наносят удар по премьер-министру Терезе Мэй, поскольку теперь противникам ее сделки будет очень сложно поддержать ее. Голосование в парламенте Великобритании сотоится сегодня вечером.