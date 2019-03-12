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Hyundai на XXIX Всемирной зимней универсиаде

Москва, 12.03.2019
Hyundai выступает официальным автомобильным партнером XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске. Компания передала Дирекции Студенческих игр 300 автомобилей Hyundai: кроссоверы Creta, Tucson, Santa Fe и микроавтобусы H-1, которые во время Универсиады используются для её транспортного обеспечения.
#Авто
  • Hyundai на XXIX Всемирной зимней универсиаде

из архива пресс-службы

2 марта в Красноярске прошло торжественное открытие XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая продлится до 12 марта.

Кроссоверы Hyundai представлены на ключевых площадках соревнований, таких как Парк Универсиады (фанпарк для гостей), спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена» (место проведения церемонии открытия и закрытия Универсиады, а также соревнований по фигурному катанию), ледовый дворец «Кристалл арена» (стадион для хоккея), фанпарк «Бобровый лог» (место для горнолыжных дисциплин)  и др.

hende_2.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Посетителям зон Hyundai доступны захватывающие активности: игры в формате виртуальной реальности, где каждый желающий может примерить на себя роль профессионального лыжника или биатлониста, интерактивный хоккей и керлинг, фотозона, где можно сделать атмосферную фотографию на память.

Также в рамках Универсиады компания Hyundai запустила конкурс в социальной сети Вконтакте, в котором может принять участие любой желающий. Главным призом являются билеты на Универсиаду. Для участия необходимо найти страницу U-Лайки, символа соревнований, во Вконтакте и отправить ей селфи или другую фотографию участника. Специальная программа наложит на изображение виртуальные элементы спортивной экипировки, а пользователь, для участия в розыгрыше, должен опубликовать свое изображение в получившейся «спортивной форме» в своем аккаунте Вконтакте под хештэгами #HyundaiRussia и #RealWinter. 6 марта U-Лайка объявит победителей конкурса[1].

hende_3.jpg

Для болельщиков из Москвы галерея Hyundai Motorstudio открыла свои двери 2 марта. В студии можно погрузиться в атмосферу Универсиады, посмотреть прямые трансляции соревнований и принять участие в ряде активностей по 12 марта включительно по адресу: Новый Арбат, 21. Ознакомиться с анонсом предстоящих мероприятий можно по адресу https://www.hyundai.ru/motorstudio_moscow.

[1] Более подробную информацию о конкурсе можно получить в официальной группе: https://vk.com/ulaika2019.

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