Иностранный бизнес разочаровывается в российском государстве

Низкое качество государственного управления в России отметило в качестве наиболее острых проблем для осуществления предпринимательской деятельности 20% опрошенных представителей крупнейших международных компаний, присутствующих на российском рынке. В предыдущем, 2017 году, проблему с гос.управлением отметил только 1% опрошенных.

Такие данные содержатся в исследовании делового климата в стране, проведенного РСПП совместно с коммуникационной группой «Орта».

В целом, результаты исследования показывают, что иностранный бизнес занял выжидательную позицию - число респондентов, отмечающих позитивную динамику предпринимательского климата, уменьшилось более, чем в три раза и составило 10%. Тех, кто не увидел ни положительных, ни отрицательных изменений – 40% (год назад их было 45%), а вот половина опрошенных отметили ухудшение делового климата в стране.

По мнению Елены Фадеевой, президента КГ «Орта», иностранный бизнес в целом менее активно отмечал наличие каких-либо острых проблем, мешающих ведению предпринимательской деятельности в России: «Существенно снизилась наиболее острая проблема прошлого года – недостаток квалификационных кадров – её отметили 40% опрошенных (против 67% за 2017 год). При этом в 2018 году показали резкий рост негативного влияния на бизнес климат неэффективность налогового администрирования (рост практически в два раза - 40% в этом году, 21% в прошлом), рост цен (20% и 13%) и, впервые, серьёзным фактором стало низкое качество государственного управления (рост в 20 раз - 20% сейчас и 1% ранее). Во взаимодействии бизнеса с властью ключевым инструментом остались прямые личные контакты (80% сейчас и 76% ранее), участие в бизнес ассоциациях и отраслевых объединениях (70% и 98%)».

При этом иностранные инвесторы позитивно оценили целый ряд ключевых направлений российской инфраструктуры, необходимой для ведения предпринимательской деятельности – средняя оценка выросла до рекордных за всю историю исследования 5,5 баллов из 7 возможных.