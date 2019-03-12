Курс доллара начало трясти

Курс доллара снижается к рублю на 24 копейки к 18.28 мск вторника - до 65,73 рубля, курс евро снижается на 11 копеек - 74,09 рубля. Российские площадки достаточно спокойно отыгрывают штормовую волатильность на мировых валютных рынках.

В преддверии голосования в парламенте Великобритании по соглашению Brexit курс доллара несколько раз резко менял динамику по отношению к ряду валют, особенно к британсому фунту.

В начале дня курс доллара падал на резком росте оптимизма в отношении перспектив соглашения Brexit. Однако затем последовали новости о том, что генеральный прокурор Великобритании Джеффри Кокс отклонил согласованные премьер-министром Терезой Мэй с ЕС пункты по обеспечению открытости границы между Северной Ирландией и Ирландией, которые должны были стать краеугольным камнем сделки по Brexit. Это привело к резкому росту доллара к фунту и евро.

В конечном счете, инвесторы предпочли избрать менее рисковые стратегии и принялись покупать доллар.

Индекс доллара восстановился до 97,252 после последнего падения на 0,3%. Впрочем, ситуация может в любой момент измениться после очередных новостей из Лондона.

Что касается рубля, то как прогнозировали ранее аналитики, опрошенные Эксперт Online, уровнем сопротивления для дальнейшего укрепления российской валюты стала отметка 65,70 рубля за доллар.