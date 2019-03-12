Латвия отгородилась от России забором

Латвия завершила строительство заградительных сооружений с колючей проволокой длинной 93 метра на границе в Россией, сообщают латвийские пограничные службы.

В общей сложности эта прибалтийская страна планирует оградить таким образом 282 км границы к 2020 году.

«До 31 декабря 2018 года обустроена пограничная полоса длиной 207 км и построены изначально запланированные 93 км забора», - рассказали в пресс-службе государственной службы погранохраны Латвии.

Стоимость сетчатого забора высотой 2,7 метра составляет 21 миллион евро. Как сообщают СМИ, Литва также заявила о планах отгородится от России высоким забором. При этом власти этой страны заявили, что делается это в целях профилактики заболеваний домашних животных. Сообщается, что якобы дикие кабаны, попадающие на литовскую территорию с приграничной с Россией зоны, являются разносчиками африканской чумы.

При этом литовцы анонсируют возведение более скромного заградительного сооружения,— его высота всего два метра. Обустройство участка в 44 км оценили в 14 млн евро.