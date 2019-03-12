Лучшие события марта

Театральный хит сезона «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»

«...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» — это гомерически смешная комедия в стиле «Монти Пайтон», которая заставляет безудержно хохотать весь зал на протяжении двух с половиной часов.

«Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» — спектакль-первооткрыватель в жанре театральной клоунады в России. В нем нет правил — артисты разгуливают по залу перед третьим звонком, ищут потерянного бульдога и просят зрителей починить декорации. Они разговаривают с залом во время действия, читают сценарий с листа и проделывают акробатические трюки, а в конце устраивают самый настоящий женский бой...

Уже 150 000 зрителей проверили свое чувство юмора и приняли участие в этом идеально организованном бардаке. В главных ролях Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Алексей Секирин , Александр Матросов, Александр Горелов, Анна Глаубэ и другие артисты ведущих драматических театров Москвы.

Дата: с 5 по 24 марта, с 4 по 21 апреля

Время: вт-пт – 19:30, сб 14:00, 19:00, вск 13:00, 18:00

Адрес: Театр МДМ, м. Фрунзенская, Комсомольский проспект, 28

ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ

из архива пресс-службы



#ГЛУХИЕСОГЛАСНЫЕ – спектакль о внутреннем бунте. Это новый взгляд на самих себя, отраженный в рифмах современных поэтов и живой музыке от Simple music band. Участники проекта раскрывают самые потаенные и уязвимые стороны своей души, заставляя переосмыслить как самих себя, так и окружающую нас действительность. Живая музыка, потрясающий вокал, свежее звучание современных стихов, провокационные и злободневные тексты молодых поэтов, живущих среди нас сегодня.

Идея объединить известных актеров и попытаться открыть их с неожиданной стороны вдохновила и нашла отклик всех участников проекта «Глухие согласные». Все они, в какой-то степени, являются заложниками тех образов, которые стали их неотъемлемой частью на телевидении и в кино.

В проекте участвуют: Анастасия Панина, Валерия Ланская, Надежда Сысоева, Любовь Аксёнова, Денис Дорохов, Вячеслав Макаров, Кирилл Лопаткин, Станислав Беляев. Режиссер постановщик – Владимир Моташнёв

Дата: 18 марта

Время: 19:00

Адрес: КЦ «Москвич», м. Текстильщики, Волгоградский пр., 46/15

«Большой Симфонический Квартирник»

из архива пресс-службы



Год назад программа группы «Ромарио» под названием «Симфонический квартирник» (Группа «Ромарио», струнный квартет «Аристократ» и специальные гости) превратилась в «Большой Симфонический Квартирник», с участием Андрея Макаревича и Алексея Иващенко. Формат оказался чрезвычайно удачным, и по многочисленным просьбам зрителей 1 апреля «Большой Симфонический Квартирник» - вновь на сцене, на этот раз в самом «мюзикловом» зале Москвы – в Московском Дворце Молодёжи.

В этот день в зале МДМ вас ждет захватывающее шоу: живая музыка, талантливые музыканты, лучшие песни и стихи А.Макаревича, Ромарио и А. Иващенко. Участие струнного квартета «Аристократ», Дмитрия Чувелёва (клавишные), а также – специальных гостей – в этот раз Валерия Сюткина и Ирины Богушевской – сделает вечер незабываемым.

Дата: 1 апреля

Время: 20:00

Адрес: Театр МДМ, м. Фрунзенская, Комсомольский проспект, 28

«Необъективная реальность» фотографа Игоря Верещагина в МАММ

из архива пресс-службы



В рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии-2019» Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку замечательного российского фотографа Игоря Верещагина «Необъективная реальность».

Игорю Верещагину 66 лет. Свой первый снимок он сделал в 5 лет и с тех пор не расстается с фотокамерой. Помимо фотографии, страстью Верещагина является музыка. Уже в школе его кумирами становятся «The Beatles», «The Rolling Stones» и другие знаменитые рок-группы того времени. В 1994 году он переезжает в Москву, где работает фотографом, прежде всего снимая музыкантов. Становится эксклюзивным фотографом на всех фильмах Гарика Сукачёва, снимает таких звезд, как Пол Маккартни, Ринго Старр, Чак Берри, Роберт Плант, Игги Поп, Борис Гребенщиков, БИ-2, Энни Лейбовиц, Эллиотт Эрвитт и др.

Если в первой выставке «Given & Stolen» акцент был сделан на съемках музыкантов, то в новой экспозиции «Необъективная реальность» в фокусе — съемки Игоря Верещагина 70-х годов. Это новая глава истории России в фотографиях, связанная со временем, которое сегодня, полвека спустя, нуждается в особой рефлексии. «Past in Future» или «Future in Past» — эпоха, по которой в настоящий момент в России кто-то ностальгирует, а кто-то рассматривает этот период стагнации как украденное из жизни время. В выставку «Необъективная реальность» также вошли избранные работы Игоря Верещагина, связанные с музыкантами и его последние работы, снятые в 2000-е.

В настоящее время Верещагин является одним из официальных фотографов шестисерийного документального фильма «Long Play» (автор идеи - Сергей Смолин, режиссер - Стивен Крисман, исполнительный продюсер и режиссер - Том Фолсом, продюсеры: Дункан Хит (ITG), Майкл Кассио и Сергей Смолин), съемки которого проходят в США и Великобритании.

Дата: ежедневно с 15 февраля по 14 апреля (понедельник - выходный)

Время: с 12.00 до 21.00

Адрес: м. Кропоткинская, ул. Остоженка, 16

Весенний концерт NЮ

из архива пресс-службы

NЮ – новый музыкальный проект известного российского актера Юрия Николаенко.

Исполнитель роли одного из самых полюбившихся зрителям персонажей сериала "Улица" на ТНТ - обаятельного участкового, при ближайшем рассмотрении оказался талантливым композитором и вокалистом. В одном из эпизодов сериала Юрий исполнил авторскую песню "В сердце" - которая тут же стала хитом в социальных сетях, и недавно вышла на всех цифровых платформах.

Первые два московских концерта NЮ прошли с аншлагами с разницей всего в две недели. Перед тем как начать подготовку к большим залам, Юрий дал серию камерных концертов в десяти городах центральной России, а впереди - выступления в обеих столицах.

В концертной программе NЮ не только всем известные дэнс-боевики с будущего альбома, такие как "Бог", "Под кайфом", "Верь в меня", но темпераментный и утонченный пиано-рок - на репертуаре сказывается консерваторское и театральное образование Юрия. Вечер с группой NЮ это смесь лирики, эксцентрики, и грубого мужского юмора, талантливой импровизации и чувственности.

Дата: 15 марта

Время: 20:00





Место: Ресторан-клуб Шагал, ул.Сергия Радонежского, д. 5/2, стр. 1