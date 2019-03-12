Минтруд назвал сферы с переизбытком квалифицированных сотрудников

Сложнее всего найти работу представителям бизнеса и управленцам из-за того, что их на рынке труда слишком много, сообщает министерство Труда данные своих исследований.

Причем речь идет о высококвалифицированных кадрах, то есть специалистах с высшим образованием. Из-за этого происходит дисбаланс и представителям этих сфер сложно найти работу, поскольку количество претендентов с высшим образованием значительно превышает количество вакансий.

Несколько лучше обстоят дела у менеджеров и экономистов, которых тоже на рынке труда гораздо больше, чем требуется.

Специалисты объясняют это тем, что из-за спада в сфере малого бизнеса перестали появляться новые компании и многие специалисты стали невостребованными.

Но это не пугает абитуриентов, которые охотно выбирают факультеты, готовящие специалистов по специальности «менеджер» и «экономист». При этом Минтруд предупреждает, что сегодня самый большой спрос на рынке труда на выпускников технических вузов.

Как рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, «в ближайшие 20 лет спрос на выпускников технических колледжей будет только расти».