США намерены навязывать России свои цены на нефть

Как считает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, США будут доминировать на нефтяном рынке ближайшие годы, что позволит им определять цены на нефть для России и мира. Комментарий эксперта приводит портал «URA.RU».

Косвенно подтверждает мнение российского эксперта и доклад по рынку нефти Международного энергетического агентства. Согласно документу США к 2023 году могут обойти Россию по добыче нефти и приблизиться к лидеру экспорта данного сырья— Саудовской Аравии.

Николаев, в свою очередь, утверждает, что США, которые нарастили объем нефтедобычи в последние годы на 25%, продолжат содействовать падению цен на нефть и нефтепродукты. К этому приведет избыток сырья на рынке и стоит ожидать обвала по аналогии с концом 2014, года, полагает аналитик

По его словам, достаточно превышения спроса на 1-2% в течение нескольких лет для того, чтобы цены выросли на 20-40%.

Специалисты также уверен, даже если Россия и ОПЕК начнут противодействовать США, снижая добычу, американцы тут же займут их место со своей нефтью на рынке. Также не стоит забывать и о сланцевой нефти в США, разработки месторождений которой в последние годы идут усиленными темпами.

Для России подобное развитие событий может обернуться экономическим кризисом, поскольку в прошлом году доходы от продажи нефти и газа составили 37% бюджета страны, пояснил Николаев. «В России сохраняется сырьевая экономика, мы по-прежнему сильно зависим от нефти», — заключил экономист.