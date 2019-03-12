Немецкие СМИ нашли «американский след» в катастрофе MH17

В немецких СМИ появилась версия о причастности США к авиакатастрофе 2014 года в районе Донецка. На «американский след» в этой трагедии, по мнению журнала World Economy, указывает факт прохождения лайнера перед крушением в зоне маневров, которые в то время проводили американцы.

Так же США имеют отношение к крушению малайзийского Boeing-777 в районе Тихого океана, считает главный редактор издания Александр Сосновский. Мнением он поделился в эфире телеканала «Россия-1»

Он привел в пример публикации в немецких СМИ, журналисты которых занимались темой пропажи малайзийского лайнера. Они выяснили в частности, что причины обеих катастроф идентичны и к ним причастны США.

«Вчера большой немецкий ресурс «НТ-Фау» написал очень интересный материал о пропаже малайзийского «Боинга», исчезнувшего несколько лет назад», — рассказал Сосновский.

Он также сообщил, что в материале говорится, что малазийский Боинг пропал, поскольку также попал в зону учений США, которые проводились совместно с Малайзией, в июле 2014 года на Донбассе проводились аналогичные учения.

Иными словами, исчезновение первого «Боинга» связано со сбитым «Боингом» на Донбассе одним фактором — влиянием Вашингтона, уверен журналист.

Сосновский уверен, что появление подобных материалов в немецких СМИ свидетельствует об изменении мнения Берлина о катастрофе MH17. Это позволяет предположить, что с каждым днем такие теории будут появляться чаще, подытожил Сосновский.