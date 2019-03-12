Мадуро назвал ответственных за перебои с электроэнергией в стране

Глава Венесуэлы Николас Мадуро обвинил президента США Дональда Трампа в кибератаке на энергетическую систему страны. Об этом боливарианский лидер заявил в своем обращении к нации, которое транслировалось в приложении Periscope.

В частности Мадуро сообщил, что попытки сменить власть в стране, устроив государственный переворот продолжаются и делают это марионеточные оппозиционеры Каракаса под указку из Белого дома. Глава Венесуэлы убежден, что энергетическая война - один из тех вариантов, которые рассматривали в администрации США.

«Главный ответственный за кибернетическую атаку на электрическую систему Венесуэлы — Дональд Трамп. Против Венесуэлы была осуществлена кибернетическая высокотехнологичная атака», — сообщил президент Венесуэлы, обращаясь к гражданам республики.

Он также подкрепил свои выводы доводами, что США обладают необходимыми технологиями для проведения подобной атаки.

Напомним, в Венесуэле 7 марта начались перебои с электроснабжением, которое было нарушено в большинстве штатов страны. По предварительной оценке, причиной сложностей с электричеством назвали сбой на крупнейшей в республике ГЭС имени Симеона Боливара. Позднее президент страны Николас Мадуро обвинил в блэкауте «американский империализм». США упорно отвергают все обвинения.