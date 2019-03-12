Чем «немецкая» Европа отличается от «французской»

Лидер немецких христианских демократов раскрыла свое видение будущего Европы. Оказалось, что «немецкая» Европа отличается от «французской».

Лидер Христианско-демократического союза (CDU) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК) опубликовала программу европейских реформ правящей партии Германии. За несколько дней до этого с таким же программным выступлением выступил президент Франции Эмманюель Макрон, рассказавший о том, какой он видит будущее объединенной Европы.

«Европейский централизм, европейская государственность, коммунитаризация долгов, европеизация социальных систем и минимальная зарплата – неправильный подход»,- написала Аннегрет Крамп-Карренбауэр в программной статье, опубликованной в Sonntag под заголовком «Поставить Европу на правильный путь».

Лидер CDU, сменившая на этом посту Ангелу Меркель в декабре 2018 года, соглашается с французским президентом в том, что «Европа должна стать сильнее», однако считает, что добиваться этого следует не путем создания дополнительных европейских организаций и институтов и не забирая власть у национальных правительств для Брюсселя.

Призывая к «Европейскому Ренессансу», Макрон предложил создать новые институты и провести общеевропейскую конференцию для переформатирования континентальных политических структур. Еще лидер Пятой республики предложил ввести европейскую минимальную зарплату и создать европейский банк для борьбы с изменениями климата.

Вместо защиты «небезупречного статус кво сегодняшнего Евросоюза от обвинений популистов», по мнению АКК, Европа нуждается в стратегии, которая соединила бы национальный и европейский подходы.

Для того, чтобы Европа оставалась сильной и единой, считает она, «деятельность европейских организаций не может претендовать на моральное превосходство над усилиями и деятельностью национальных правительств».

«Новая Европа не может быть создана без национальных государств,- пишет фрау Крамп-Карренбауэр.- Они придают демократическую легитимность и идентичность. Члены Евросоюза формулируют и сводят едино свои национальные интересы на европейском уровне. Это и дает европейцам солидный вес на международной арене».

АКК явно не огорчила президента Макрона и французов, заявив, что для срочного улучшения внешней политики Евросоюз должен иметь постоянное место в Совете безопасности ООН, а также упразднить второе место пребывания Европарламента во французском Страсбурге. Обе эти идеи Париж отверг.

В целом Аннегрет Крамп-Карренбауэр соглашается с Эмманюэлем Макроном в вопросах, связанных с миграцией и изменениями климата. Она поддерживает акцент французского лидера на усиление безопасности внешних границ ЕС и призывает придать европейскому пограничному агентству Frontex еще и функции «пограничной полиции. По мнению АКК, просьбы мигрантов на получение статуса беженцев и убежища должны проверяться на границах Шенгенской зоны. Евросоюз должен создать, уверена она, электронную систему въезда и выезда из объединенной Европы.

Председатель христианских демократов полагает, что Европа должна стать лидером в борьбе с изменениями климата. Необходимо заключить Европейский договор о защите климата. Причем, его участниками должны быть все европейцы.

Говоря об отношениях между Берлином и Парижем, можно без особого риска ошибиться сказать, что разное видение будущего Старого Света французским лидером и наиболее вероятным следующим лидером Германии, только увеличит и без того солидный багаж разногласий.