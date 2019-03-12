Прогноз погоды Гисметео: синоптики рассказали, когда в Москве закончится зима

Специалисты Гисметео опубликовали прогноз погоды на ближайшие 30 дней, рассказав, когда в российской столице закончится климатическая зима.

По данным метеорологов, устойчивое потепление и приход весны в регион ожидаются не ранее середины апреля.

До этого во второй половине марта и в первой половине апреля сохранится переменчивая погода с температурными перепадами от минус 1-2 до плюс 9-11. Кроме того, циклоны будут сменяться антициклонами, из-за чего атмосферное давление продолжит раскачиваться от очень низких показателей до очень высоких.

Всё это окажет неблагоприятное влияние на самочувствие людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также имеющих проблемы с дыханием.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды синоптиков Гисметео, резкий переход от зимы к весне произойдёт в Москве в второй декаде второго месяца календарной весны.

Если ещё 8-11 апреля ожидается всего плюс 5 днём и минус 2 ночью, то уже в период с 12 по 16 апреля воздух в дневные часы может прогреться до плюс 14. После полуночи будет ещё прохладно, но ниже плюс 4 столбики термометров вряд ли опустятся.

По прогнозу синоптиков, в среду, 13 марта в Москве сохранится морозная погода. В ночь на среду похолодает до минус 6-7, возможен снег. Днём будет минус 1-2, но солнечно и без осадков.

В народном календаре день 13 марта получил название Василий капельник. Считалось, что если на Василия идёт дождь – будет мокрое лето; солнце в кругах – предвещает хороший урожай; длинные сосульки – затяжную весну; если прилетели жаворонки и грачи – холодов больше не будет; месяц на небе рогами вниз висит – к теплу.

Сны с 12 на 13 марта могут сбыться на девятый день. Люди, родившиеся 13 марта – настойчивы и не любят одиночества. В качестве талисмана им подходит александрит.